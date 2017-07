Chumacero, un refuerzo con altura para Independiente

Horas antes de que trascendiera la información, Alfredo Turdó, representante del jugador dio detalles de la negociación que Independiente realizó con la entidad del altiplano: “Esperemos que se adapte al fútbol argentino. Se hará con un contrato por 3 años”.

Turdó desestimó el interés del Necaxa de México y explicó la situación: “Fuimos al draft mexicano, pero se comportaron como no corresponde. Buscaron al jugador por otro lado, algo que no nos gustó”. Dijo que hay que solucionar un punto entre su club actual y el Rojo en torno a la fecha de cesión del jugador: “ellos quieren tenerlo en la ida con Lanús por Libertadores, Independiente lógicamente no quiere”, expresó. Aseguró que no lo sorprendió el llamado rojo: “Ariel Holan lo viene siguiendo desde que estaba en Defensa y Justicia. Lo tenían evaluado, visto y ya habíamos hablado en aquel momento”.