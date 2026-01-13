Esta nueva alternativa se posicionó como una de las tendencias en el verano europeo. De qué se trata y cuáles son sus características.

Adiós aire acondicionado: esta nueva tecnología consume 5 veces menos energía y es mucho más barato

Ante la llegada de los días más calurosos del año, con un verano que promete tener temperaturas que podrían superar los 40 °C, es fundamental contar con un ventilador o aire acondicionado que atraiga el frío a los ambientes. Sin embargo, ahora se popularizó una nueva tecnología que consume 5 veces menos energía y es mucho más barata.

El consumo de luz se volvió un gasto fijo que representa una parte importante del salario. De esta manera, se vuelve imprescindible controlar los gastos y el consumo para que las facturas de luz no alcancen montos impagables.

En los últimos años, los aires acondicionados se posicionaron como una de las alternativas más elegidas por los hogares y las familias para combatir el calor . Sin embargo, la realidad es que tenerlos constantemente prendidos puede significar un gasto importante.

En su lugar, aparece una nueva tecnología que se enfría con agua a través de un sistema europeo que gasta hasta cinco veces menos energía que un equipo tradicional de aire acondicionado.

Esta innovadora opción se popularizó en primer lugar en Francia y se conoce como Caeli Energie. Se trata de una empresa que implementó un sistema de climatización inspirado en un principio natural: la evaporación del agua en lugar del gas, los compresores u otras unidades externas.

Adiós al aire acondicionado: llega una tecnología que enfría con agua, no con gas

Este proceso logra que el agua absorba el calor del aire al evaporarse, reduciendo la temperatura de manera eficiente y ecológica al mismo tiempo. Esto es muy parecido a lo que sucede en el medio ambiente una vez que baja la temperatura después de una lluvia.

A su vez, esta alternativa tiene una capacidad de enfriamiento de 2 kW y un coeficiente de rendimiento que puede llegar a ser hasta cuatro veces mayor que el de un aire acondicionado tradicional.

Más ahorro económico y menos impacto ambiental

Este nuevo mecanismo para quitar el calor de los ambientes consume cinco veces menos que el aire acondicionado tradicional. Su bajo consumo energético también reduce la huella de carbono en un 80% que el resto.

El diseño creado en Francia se puede adaptar a cualquier ambiente, a diferencia de los aires acondicionados que están condicionados a ciertos espacios del hogar y de cables que permitan su instalación. En cambio, estos no requieren una unidad externa, por lo que pueden colocarse fácilmente en departamentos, oficinas, escuelas o viviendas, entre otras opciones.

Además, una de sus características principales es el silencio que aporta al hogar. Los ventiladores y aires acondicionados suelen generar ruido al encenderlos, lo que puede ser una molestia para muchas personas.

Más ahorro económico y menos impacto ambiental

Así, se puede adaptar a dormitorios, salas de trabajo o espacios de estudio con pocos metros cuadrados, idealmente para enfriar una habitación de entre 20 y 40 metros cuadrados.

En tanto, cuanto más alta es la temperatura exterior, mejor funciona el sistema, ya que su rendimiento aumenta con el calor seco, lo que lo hace especialmente eficiente en regiones como el centro y norte de Argentina.

Funcionalidad inteligente y control personalizado

Esta nueva tecnología ofrece un método con tres tipos de uso (Inteligente, Eco y Boost), que permiten ajustar la climatización según el momento del día o las necesidades del usuario.

El modo Eco prioriza el ahorro energético, mientras que Boost brinda máxima potencia en días de calor extremo. Finalmente, el modo Inteligente combina ambos según las condiciones del ambiente.

Su estética minimalista, con líneas suaves y acabados neutros, se integra fácilmente en ambientes modernos donde predomina la sobriedad y la funcionalidad. Lo más común es ubicarlos sobre una pared clara o integrarlos dentro de un mueble modular gracias a sus dimensiones.