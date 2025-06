El mantra financiero que necesitás repetir todos los días, según tu signo del zodíaco

Según cita el portal especializado "Horóscopo negro", esto ocurre "porque el dinero también es energía". "Y si tu energía no está alineada con la abundancia, no importa cuánto trabajes: algo se bloquea. Hazlo durante 21 días, cada mañana o antes de dormir, escuchando esta frecuencia mientras lo haces: Frecuencia 528 Hz + 396 Hz para atraer abundancia. Y no lo leas por leer. Créetelo como si tu vida dependiera de ello", añade.