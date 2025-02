Estos son los 3 signos del zodíaco más dramáticos y seguro no te sorprenderá

El dramatismo no es común en todos los signos del zodíaco, pero hay quienes son más propensos a sufrirlo en vínculo con otros.

Cada persona es un mundo y cada signo del zodíaco también lo es. Hay quienes son más dramáticos y otros no tanto, es decir, se toman todo mucho más relajado. Está claro que el dramatismo en las personas no hace más que alimentar el estrés y no ayuda en nada a ser feliz.