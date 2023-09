Horóscopo del fin de semana: signo por signo, lo que viene

Tauro (21 de abril al 21 de mayo): Una primicia que les dan los apuntala en el área laboral. Se refugian en alguien que cada vez les inspira más confianza. La clave del amor es exactamente el amor mutuo. Ver incluso lo que no queremos ver. Buen momento para la relajación interna. Momento de color: crema.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio): Sonrisas y lágrimas se combinarán en conversación con alguien deseado y que que los moviliza mucho. Hoy aprenden que a veces los errores propios desvían el destino. Pero no siempre el destino deja de ser el previsto por el Universo. Tranquilidad y esperanza. Momento de color: anaranjado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): Logran una recompensa que merecen por su desempeño en las actividades. Es importante ser reconocido sobre todo para incentivarse en mantener el estilo agradable con el que nos manejamos. Recuperar el tiempo perdido es algo posible, todo depende de la intensidad que dediquemos para lograrlo. Momento de color: amarillo claro.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): Llegan pensamientos que los pone en contacto de ciertas posibilidades de mejorar el crecimiento económico. La justa causa con la que les reclaman más presencia en su hogar deberían respetar. Nada más importante que lo que debemos darle a quienes amamos. Momento de color: blanco.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre): Les anticipan una ganancia que los aliviará para saldar ciertas deudas. Sería negativo no aceptar ese diálogo con la pareja. Traten de conectarse con su parte intuitiva y actúen desde allí cuando sientan que les hace falta sentarse a pensar. Momento de color: frutilla.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre): Jornada que pondrá a prueba su paciencia debido a asuntos por resolver. La jornada trae cierto movimiento de dinero que los pondrá de buen humor. De a poco todo va acomodándose. Cuando las cosas nos afectan tanto es preferible aprender una postura que no nos haga sufrir. Momento de color: magenta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): Día de espera por una respuesta muy importante en el plano laboral. Surge como de la nada una posibilidad de manejar otro tipo de economía. Posible ganancia. Busquen estar tranquilos y esperen. Conviertan un sueño en realidad actuando con suma cautela. Momento de color: verde.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre): Les dan una alegría al hacerlos partícipes de un acontecimiento de felicidad. En el amor estén dispuestos a ceder frente a posturas que ya no tienen sentido mantener. Si todos cedemos un poco y dejamos de tironear las cosas se resuelven seguro. Miren la mejor parte de cada cosa. Momento de color: aguamarina.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): Se descomprime una situación que los forzaba a gastar más dinero del programado. La capacidad de resolución les evita un inconveniente con familiar. Ayuda y alivio de la mano de quien los quiere. Saber que todo es cuestión de soportar o buscar la simpleza y esperanzarse. Momento de color: arándano.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero): Abrazan una alternativa afectiva que los rescata de una situación que los hubiera hecho sufrir. Todo está igual, no se preocupen por cosas que sólo imaginan. La buena nueva de la mano de alguien de la familia. El punto es no llegar al límite para comprobar ciertas cosas. Momento de color: celeste.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): Estado de tensión pasajero por noticias que llegan que competen a sus trabajos. No se desanimen frente a las versiones que recibe. Crean en lo que saben y ven. Una conquista real los hará sentir muy bien. Siempre recurrir a los afectos, buscar la comprensión y la mano tibia que nos acompañe. Momento de color: mandarina.

Horóscopo del domingo 10 de septiembre

Aries (21 de marzo al 20 de abril): Espera de voz en el plano familiar, traten de que no sea la última palabra o exagerar innecesariamente. Todo apuntará a blanquear las cosas que no se animan a decir. Espacio limitado pero con posibilidades. Siempre es mejor ceder ante los límites, siempre tratar de conciliar. Momento de color: rosado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo): La atención de sus cinco sentidos en una persona con la que hablan y los impacta. La soledad es algo necesario también pero para poder aprender cosas y poder luego compartirlas. Dar y amar, que es la Ley del Universo por excelencia. Época de profundidad espiritual. Momento de color: ámbar.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio): Búsqueda interna y resurgimiento de ciertos pensamientos que temían enfrentar. La claridad y las ganas de reaparecer en una nueva actitud que deberán tratar de mantener. Sienten geminianos que las circunstancias de la vida actuales les están enseñando muchas cosas. Momento de color: verde esmeralda.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): Sentirán que culminan una etapa en ustedes que tiene que ver con la actitud constante de callar sus cosas, el cambio será muy bueno para ustedes y por ende a quienes los rodean. Llega una noticia que además los alentará a seguir luchando. Oyen el que quieren oír. Día provechoso. Momento de color: manteca.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): Festejan noticias que les importaban mucho recibir. El amor está con ganas de concretarse, simplemente háganlo, permítanse sentir, déjense llevar. Las cosas son más simples de lo que a veces imaginamos. Buscar la simpleza es parte de las soluciones para los problemas de la vida. Sensación de bienestar. Momento de color: café.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre): Vuelve la pasión a ustedes y sentirán mayor sensación de lo que realmente sienten. Hacerse cargo de uno mismo es una tarea obligatoria. Hay una buena perspectiva en el área económica para un futuro no muy lejano. Los virginianos tienen que tratar de permitirse cosas todo el tiempo. Ceder ante ustedes mismos. Momento de color: rojizo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre): Se regenera una relación que se creía perdida. Nada más especial que coincidir en lo sentimientos. La proyección de futuro está muy cerca de lo que en realidad ustedes suponen. Tener en cuenta los mensajes que vienen desde adentro es asumirnos como seres sintieses con virtudes y defectos. Introspección. Momento de color: coral.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): Posibilidad con respecto a una solución económica puede cumplirse antes de lo imaginado. Traten de no comentar ciertas cosas con quienes no deben hacerlo. Cuando los escorpianos no quieren hacerle caso a su instinto las cosas a veces no salen tan bien. Es probable que puedan ejecutar un proyecto nuevo. Momento de color: azul.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre): Dedicarán un espacio de su tiempo a replantearse si los objetivos que se plantean son los acertados. Ir de a poco es más seguro que dar rienda suelta a los arrebatos. Las cosas se dan, el punto es asumirlas y no perderlas. Una de las muestras de amor es poder soltar aunque duela. Busquen sanar las emociones. Momento de color: lavanda.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): Se clarifica una cuestión que había resultado poco precisa. Llegarán a tener la posibilidad de lograr lo que desean en el plano material, no vivan pensando en eso, sólo piensen que es probable lograrlo. Todo es cuando tiene que ser. La Tierra es la Tierra y forma parte del mismo ritmo Universo que el todo mismo. Momento de color: blanco.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero): El tiempo no alcanza para realizar todo lo que haya que hacer si se hace desde los nervios o la ansiedad. Traten de ser más pacientes y de organizarse mejor. Deberán ir aceptando que hay que tener paciencia. No dejen de tomarse un descanso. Aceptar las propias limitaciones es sano y nos coloca en un mejor modo de vivir. Momento de color: lila.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): Espera que hay que asumir y buscar en la creatividad para poder sobrellevar las vicisitudes de la vida. El logro de vivenciar las etapas que mejora el plano afectivo. Todo es cuestión de estar bien predispuesto y de tener como objetivo principal, la felicidad. La ansiedad afecta y no es buen consejero nunca. Momento de color: violeta.