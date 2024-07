Horóscopo del lunes 29 de julio de 2024: qué dicen los signos del zodíaco para hoy

Arrancamos la semana, la temperatura comenzó a ascender paulatinamente y, como no podía ser de otra forma, el viento continúa presente. Mientras preparás los primeros mates día y planificas tu jornada, te acercamos un repaso por el horóscopo .

Horóscopo Negro Leo.jpg La temporada de Leo es considerada la temporada del sol, ideal para brillar en todos los aspectos de la vida.

Horóscopo del martes 23 de julio

Aries: El cosmos te adelanta que deberás elegir entre dos caminos fascinantes. Un curso en "Gestión de proyectos" ayudará a que tu liderazgo innato brille junto con tu espíritu emprendedor. Alternativamente, canalizá esa energía explosiva formándote en algo que te atraiga e inspirá a otros, ¡elige tu aventura!

Tauro: Las estrellas te revelan senderos prometedores. Deja que tu amor por la naturaleza eche raíces estudiando "Jardinería y paisajismo". Tu destino es fértil.

Géminis: El cosmos despliega un abanico de posibilidades brillantes para vos. Tu mente ágil está lista para estudiar algo distinto que te permita explorar una nueva faceta de tus habilidades. Alternativamente, deja que tu pluma dance y hace curso de "Redacción y Escritura". El universo te susurra: tu voz es tu superpoder.

Cáncer: Las mareas cósmicas traen oportunidades que resonarán armoniosamente con tu alma. Estudiá algo que sea de tu interés, eso, potenciará tu capacidad de aprender.

Leo: El firmamento se rinde ante tu magnética presencia rey del zodiaco. Busca potenciar tu lado creativo y glamoroso. Es tu temporada, todo lo que emprendas dará buenos frutos.

Virgo: El cosmos revela tu camino hacia la excelencia. Cupido le dará de lleno con una de sus flechas. Puede tener problemas con su economía, se cauto. Si está pensando en cambiar de trabajo, esperá unos días.

horoscopo.jpg

Libra: Actuá con más tacto al tratar con un familiar mayor. Realizá esa inversión tanto tiempo aplazada. Exponé a tus jefes esas nuevas ideas que tenés y no intentes trabajar 25 horas al día, su salud es lo primero.

Escorpio: Si le deben dinero, apriete las clavijas al deudor. No impongas tus criterios a sus compañeros. Gozás de una salud maravillosa.

Sagitario: En tu relación afectiva, tenés que ser más generoso. Abstenete de asumir riesgos financieros. Desarrollarás con éxito el trabajo encomendado. Cuidado con los catarros y resfríos.

Capricornio: Cuidado con que se te acumulen las deudas y no saber cómo solucionarlo. Sin embargo, recordá que tu cabeza es muy ágil que podrás afrontar cualquier trabajo. En la salud, será un día de armonía física y mental.

zodiaco.jpg Los signos del horóscopo también serán influidos por el eclipse solar total.

Acuario: Disfrutá del amor. Vas a tener importantes gastos extras, se comedido. Trabajá con diligencia, tus compañeros se lo agradecerán.

Piscis: Te podés enamorar platónicamente y no desear más. Si te proponen jugar a la lotería, no digas que no. Tus dotes organizadores en el trabajo serán fundamentales. Tenés que ser consciente de que el estrés es una enfermedad.

Cuál es la carta del tarot de julio 2024

Carta del mes: La Emperatriz

Para representar las energías de todo julio 2024, los Arcanos del tarot seleccionaron la carta de La Emperatriz, que simboliza la abundancia, la creatividad, la fertilidad, la maternidad y la nutrición.

La Emperatriz es el tercer arcano mayor dela jerarquía del tarot. Este tipo de cartas nos ayudan a obtener orientación en puntos de inflexión y nos dan un punto de vista general sobre asuntos importantes en nuestra vida.

carta de la emperatriz.jpg La Emperatriz es el arcano III del tarot.

La figura central de la carta de La Emperatriz es una mujer, que representa la feminidad y el poder femenino. Va vestida con una larga túnica y suele aparecer decorada con elementos coloridos y frutos, que representan la fertilidad. Porta un cetro y un escudo, símbolo de poder femenino y autoridad, un aviso de su enorme capacidad para defenderse en el territorio emocional.

La Emperatriz está asociada a la compasión, la empatía, la intuición y el amor incondicional, y en una tirada del tarot su presencia suele indicar un período de crecimiento, prosperidad y nuevas oportunidades.