La estremecedora historia de Noelia Castillo, la joven de 25 años que recibirá la eutanasia

Enfrentó la oposición de su padre antes que avalaran su pedido de morir. En las últimas horas, previas a la eutanasia, contó su dura cruda historia. "¿Para qué me quieren viva?"

Tras casi dos años de litigios, la Justicia avaló el acceso a la eutanasia en un proceso atravesado por recursos judiciales y oposición familiar.

La historia de Noelia Castillo Ramos expone con crudeza los límites entre el derecho individual, el dolor físico y emocional. Tras un proceso judicial extenso, la joven de 25 años finalmente accederá a la eutanasia en Barcelona, luego de casi dos años de litigios que pusieron su decisión en el centro del debate público en España.

Su caso no solo recorrió tribunales de distintas instancias, sino que también dejó al descubierto una tensión profunda: quién decide sobre el final de la propia vida cuando el sufrimiento se vuelve permanente .

El camino hasta la autorización definitiva no fue lineal. En julio de 2024, la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña aprobó su solicitud de ayuda para morir. Sin embargo, ese aval inicial quedó rápidamente trabado por la oposición de su padre, que recurrió la decisión en múltiples instancias judiciales.

Noelia Castillo Ramos El caso reactivó el debate sobre la aplicación de la ley de eutanasia en España y los límites entre la decisión individual y la intervención familiar.

Durante un año y ocho meses, el caso avanzó entre recursos, apelaciones y fallos. El Tribunal Supremo validó el procedimiento y luego el Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad el recurso presentado por la familia, al considerar que no existía vulneración de derechos fundamentales. Esa resolución consolidó la autorización.

Cada instancia judicial reafirmó la misma conclusión: Noelia estaba en condiciones de decidir. Los informes médicos acreditaron que su cuadro era irreversible, con dolor crónico, dependencia severa y un sufrimiento que afectaba de forma integral su vida cotidiana.

A pesar de que ninguno de los recursos prosperó, el proceso judicial generó demoras que extendieron la espera durante meses. La intervención de la justicia europea tampoco modificó el desenlace.

El peso del dolor y la autonomía personal

La decisión de Noelia no surgió en un vacío. Su vida dio un giro abrupto en 2022, cuando sufrió una caída desde un quinto piso tras un episodio traumático. Como consecuencia, quedó parapléjica y comenzó a convivir con dolores persistentes y una fuerte dependencia.

Desde entonces, su día a día estuvo marcado por limitaciones físicas y un desgaste emocional profundo. En evaluaciones médicas y declaraciones públicas, sostuvo de forma constante su voluntad de acceder a la eutanasia.

El eje central del caso fue la autonomía. Los profesionales que intervinieron coincidieron en que la joven contaba con plena capacidad para tomar decisiones sobre su propia vida, incluso en un contexto de sufrimiento extremo.

Durante este período, residió en centros sociosanitarios y atravesó distintas etapas de acompañamiento médico. Su situación fue calificada como un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, uno de los supuestos contemplados por la legislación española para acceder a la eutanasia.

El desgaste no fue solo físico. También expresó una sensación persistente de aislamiento y agotamiento. Dormir resultaba difícil. Comer, salir o sostener rutinas básicas, también.

"Quiero dejar de sufrir", el reclamo de la joven que se someterá a la eutanasia

En su única y reciente entrevista pública, concedida al programa "Y ahora Sonsoles", emitida este martes, Noelia sostuvo: “Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”.

Sobre el enfrentamiento con su familia fue muy directa: “Ninguno está a favor. Pero la felicidad de un padre o una madre no tiene que estar por encima de la vida de una hija. ¿Para qué me quiere viva, para tenerme en un hospital?”.

También reflexionó con dolor: “Yo les dejo sufriendo. Pero ¿y mi sufrimiento?”, concluyó.

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El conflicto familiar y el debate público

El caso también estuvo atravesado por una fuerte oposición familiar. Su padre intentó frenar el procedimiento en todas las instancias disponibles, con el respaldo de organizaciones jurídicas que cuestionaron la decisión.

El argumento central de esa postura fue que la joven necesitaba asistencia psicológica y no una intervención para morir. Esa visión chocó con los informes médicos y con la propia voluntad de la joven, que se mantuvo firme desde el inicio.

Su madre, en cambio, adoptó una posición distinta. Aunque expresó desacuerdo con la decisión, manifestó su intención de acompañarla hasta el final. Ese contraste reflejó el dilema emocional que atraviesan muchas familias en situaciones similares.

El caso volvió a instalar en la agenda pública el debate sobre la eutanasia en España. No solo en términos legales, sino también éticos. La discusión gira en torno a los límites entre la protección de la vida y el respeto por la decisión individual.