Te presentamos el nuevo método para protegerse del sol que ya es tendencia en este verano . ¿Adiós a las sombrillas y a las carpas?

Ni carpa ni sombrilla: esta es la forma que están eligiendo los argentinos para protegerse del sol este verano

Al igual que sucede en otras regiones del país, el clima en la Costa Atlántica se tornó impredecible. Sin ir más lejos, a principios de enero de 2026 se registraron temperaturas que superaron los 35 grados en distintos balnearios. Ante este panorama, protegerse del sol abrasivo en la playa es fundamental para el cuidado de la salud. Aquí te presentamos el nuevo método para protegerse del sol que ya es tendencia en este verano . ¿Adiós a las sombrillas y a las carpas?

Si bien muchas personas continúan recurriendo a las clásicas sombrillas o carpas, este nuevo método para protegerse del sol es más sencillo, ofrece un alto de nivel de protección contra los rayos solares y, además, se convirtió en una moda en este verano .

Los toldos de vela playeros se popularizaron como la nueva alternativa para protegerse del sol y ya son tendencia en este verano .

Captura de pantalla 2026-01-16 121204

Básicamente, los toldos de vela playeros son lonas tensadas, que presentan distintas formas (triangulares, cuadradas) y que se anclan a puntos fijos. Al observarlos, los toldos de vela playeros imitan velas de barco, que crean sombra, protegen del sol y les confieren un estilo moderno a playas, piscinas o terrazas.

toldo playa

A continuación, mencionamos algunos de los beneficios que reporta el uso de los toldos de vela playeros:

Se pueden quitar, limpiar y guardar fácilmente.

Se instalan rápidamente en la arena de la playa usando anclajes adecuados o postes.

Son livianos para trasladar.

Se adaptan a casi cualquier espacio, desde balcones hasta grandes áreas.

Pueden ser impermeables.

Cubren una superficie más grande que una sombrilla convencional, permitiendo que más personas estén protegidas.

Se pueden confeccionar de manera casera con manta grande, palos de camping, cuerdas y saquitos de arena para mantenerlos estables.

toldo playa2

A través de distintas plataformas de comercio electrónico, se pueden adquirir toldos de vela playeros -con medidas de 3 x 4 metros, por ejemplo-, por un valor que oscila entre 90 y 150 mil pesos.

En el sitio especializado decobustos se subraya que los toldos de vela también son una solución económica que permiten generar un espacio de sombra y protección en las terrazas o jardines. Y, entre sus ventajas, resaltan: