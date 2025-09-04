Especialistas en comportamiento animal responden a la inquietante pregunta de los humanos ante una conducta inapropiada de los perros . ¿Qué tener en cuenta?

Qué significa que tu perro rompa todo cuando se queda solo en casa, según los veterinarios

Quien tiene un perro en casa sabe perfectamente que el amor de la mascota es algo incomparable. Los perros , en el último tiempo, se han convertido en más que un animal y son parte de la familia. De hecho, estadísticas nacionales aseguran que las familias argentinas prefieren tener un perro a un hijo.

Ahora bien, todos saben que tener una mascota es cumplir con responsabilidades que responden al cuidado responsable de ella. Alimentación, controles veterinarios, paseos diarios son algunas de las responsabilidades que debemos cumplir con un perro.

Uno de los pormenores más comunes es el dejarlos mucho tiempo solos en casa. En este caso, el perro suele tener conductas inapropiadas como morder muebles, destrozar ropa u objetos . Sin embargo, esto podría ser señal de que algo está pasando.

Qué dicen los veterinarios sobre esta conducta animal

Especialistas en comportamiento animal sostienen que cuando un perro rompe cosas no lo hace por maldad. En gran parte de los casos, se trata de un síntoma de ansiedad por separación.

Esto significa que cuando el perro se queda solo sufre y canaliza esa emoción en morder, rascarse o romper todo lo que encuentra a su paso.

El aburrimiento también es común. Por ello, en ocasiones se recomienda que haya más de una mascota en la casa para brindarse compañía mutua o caso contrario dejarles juguetes o realizar paseos largos antes de dejarlos mucho tiempo solos. Sobre todo, en perros jóvenes o razas activas es necesario prestar atención a esta conducta ya que requiere estimulación física y mental.

En ciertos casos, puede ser un modo de llamar la atención de su humano. Repetir el comportamiento es una forma de generar contacto con su persona de referencia.

Por todo esto, es importante que si tenés una mascota en casa le dediques el tiempo que necesita. Si estás pensando en salir de casa por mucho tiempo no olvides realizar un paseo largo para reducir los niveles de estrés y su ansiedad. Al mismo tiempo, dejarle agua fresca y alimento en caso de ser necesario. También juguetes para que pueda interactuar en tu ausencia.