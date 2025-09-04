Marolio, el perro obeso que se hizo viral: cómo los carniceros ajustan su dieta tras la campaña

Los bomberos advierten que la particular mascota también sigue yendo de recorrida diaria por los comercios. Qué decisión tomaron sus dueños.

La campaña de los Bomberos de Fernández Oro para que “no le den más comida” a Marolio , el perro del cuartel que padece sobrepeso y le cuesta caminar, llegó a todos lados y su caso se hizo viral.

No obstante, el jefe del cuartel Diego Colantuono advirtió a LMCipolletti que la ahora famosa mascota continúa su simpático recorrido diario por las carnicerías y comercios gastronómicos esperando ligar algún “hueso”.

Es habitual verlo también en la puerta de las panaderías, rotiserías e incluso en un supermercado grande que arribó hace poco a la vecina ciudad.

La decisión de los carniceros y demás comerciantes

En ese contexto, quisimos saber cómo fue la reacción de esos comerciantes cuyos empleados y encargados con las mejores intenciones y sentimientos solían darle el gusto al perrito del pueblo, que se hacía una verdadera panzada.

“Marolio se hizo muy famoso, salió en todos lados, en los medios de la zona y del país. Los vecinos ayudaron mucho y se está controlando el tema de la alimentación. El sigue recorriendo los distintos comercios a ver si tiene suerte, pero algo cambió…”, comenta la máxima autoridad de los Bomberos en Oro.

Marolio, el perro de los bomberos de Oro

Al ahondar en detalles, precisa: “Ahora los que le daban carne le dan hígado, que es más sano y muy nutritivo o le ofrecen menos cantidad. Y así todo. Menos mal porque si no iba a explotar nuestro Marolio”, acota con una sonrisa y más aliviado.

Consultado sobre el peso actual de Marolio, estima que “debe andar arriba de los 40 kilos, seguro. Por eso le cuesta caminar”.

El comunicado para salvar a Marolio

Días pasados, muy comprometidos con el tema, los Bomberos Voluntarios de la vecina ciudad decidieron emitir un comunicado.

“Hola sabemos que muchos quieren a Marolio y eso nos alegra, pero les pedimos que no le den de comer, por qué no está bien de salud, en el cuartel él tiene su comida y agua diaria.

Si querés colaborar o pasar un buen rato con él, te invitamos a venir al cuartel y sacarlo a pasear. ¡Le encanta salir a caminar y jugar! Gracias por el cariño y por ayudarnos a cuidarlo”, fue el claro mensaje.

La historia de Marolio

Así comenzó está maravillosa historia de Marolio con quienes siempre están al servicio de la comunidad: “Me trasladaron al cuartel en Mayo de 2024 y recuerdo que él se apareció una noche que yo estaba de guardia y se quedó hasta la 1. Siempre andaba rondando pero esta vez lo notamos con ganas de no irse más jaja. Entonces tomamos la decisión de adoptarlo con los Bomberos”, explicó el encargado del Cuartel.

No quieren cortarle esa libertad que tanto disfruta el perro pero “sufren” al verlo salir del edificio a “manguear” por los comercios. “Me comuniqué con Mariana Marini y las chicas de APAFO y nos dieron el ok para adoptarlo. Es libre él, sale a caminar, recorre carnicerías, panaderías y rotiserías. Y se come todo lo que le dan, es un desesperado jaja. Sale y picotea, claro, cuando vuelve lleno y panzón no quiere ni ver el alimento balanceado que le damos acá”, expuso luego la situación.

Perro bombero Marolio, el perro de los bomberos y una historia particular.

Tan gordito está el picho que “le cuesta caminar, lo estamos cuidando y poniendo a dieta. Es un perro viejito, sería una picardía que se nos vaya porque es bueno con todos, a la mañana cuando llegamos nos re festeja”, comentó preocupado.

Marolio ya es "un bombero más". “Antes de que suene la sirena, en cada intervención, él sale a la puerta y empieza a llorar. Se sienta en la calle, lo cuento y me emociono”, expresó la asombrosa reacción del querido picho.