Siete de cada 10 personas no saben qué hacer frente a un ACV

En el marco del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular (ACV), que se conmemora el 29 de octubre, se dieron a conocer los resultados de un relevamiento reciente de una encuestadora que mostró, entre otras conclusiones, que 7 de cada 10 argentinos no saben qué hacer frente a un ACV. Al consultar si sabrían cómo proceder si alguien a su alrededor estuviese sufriendo un ACV, el 32% indicó tener conocimiento sobre cómo actuar, mientras que un 39% manifestó no saber qué hacer frente a este evento y un 29% indicó no estar seguro.