Neuquén implementará el 911 para la atención integral de emergencias

“Debo agradecer un trabajo que como lo han marcado las estadísticas de hombres y mujeres que arriesgan la vida por nosotros, yo creo que eso queda en claro cuando uno ve el trabajo que realizan a lo largo y a lo ancho de la provincia. Han encontrado a las personas indicadas, personas que tienen un sentimiento de solidaridad muy marcado”, mencionó y agregó que “para armar estos equipos se necesitan personas con conducción, con personalidad, que no den lugar a la duda, porque en este tiempo no se puede dudar, no se debe perder tiempo. Se requieren líderes”.