Cinthia Fernández arremetió contra Jimena Barón

¡Bajate del pony!

Cinthia recogió el guante y arremetió con dureza, cuestionando la actitud: “Qué hermoso que por una crítica de su baile sea tan grosera, alguien que defiende a las mujeres con tanta agresión a una mujer... Menos mal que no ganó, si no nadie la baja del pony y mostraba por Instagram el trofeo junto a los Martín Fierro”, contestó Fernández, en su primer tuit.

Luego, agregó con ironía: “Relajá, Jimena, no está mal decir que no bailás bien, quedate con la elección del público que es lo que importa y que te salvó el jurado para pasar a la semi por tus ganas de ganar. No todos tenemos esa suerte”.

En las últimas horas, el propio conductor de LAM confirmó que Cinthia se sumó al panel como una nueva angelita en 2019.