Cipo inicia otro sueño ante Ferro en General Pico

Hoy la actividad de la jornada comenzará a las 11, con el retorno de Olimpo a la categoría, que en Bahía Blanca recibirá a Círculo Deportivo Otamendi, recientemente ascendido. A las 14.45 Deportivo Madryn choca ante Camioneros y a las 15, Huracán De Las Heras ante Juventud Unida.

En Cipo, la única ausencia por lesión, será la de Pablo Vergara, un dato no menor, ya que es uno de los referentes del equipo. Brian Visser será su reemplazante. El Albinegro, sin partidos amistosos en la pretemporada, se pondrá a prueba contra Ferro, que cerró una semana con tres nuevos refuerzos.

Gustavo Coronel habló con el sitio Ya te cuento de General Pico en la previa y adelantó que el equipo intentará no ser sorprendido por el local. “Sabemos que por ahí todo el trabajo duro de pretemporada hace que el equipo no llegue liviano o fino o con precisión. Trataremos de estar bien parados, que no nos sorprenda Ferro y ver de qué manera podemos lastimarlo”, indicó.

El técnico Fabricio Giganti, quien viene de ascender con Alvarado, apostó a los jugadores con los que trabajó en la pretemporada.Un nuevo sueño se inicia para Cipo

8 refuerzos serán titulares esta tarde

los regresados Damián Jara y Manolo Berra y Maxi tormann, cristian Fornillo, gonzalo Bárez, Brian Visser, Nicolás trecco y Hernán altolaguirre. Del viejo equipo solo están crespo, carrera y Morales.