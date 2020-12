Claudia le dedicó su triunfo a Maradona y en las redes liquidaron a Del Moro

"No quería decir nada, porque ya se dicen muchas cosas todos los días, lindas y no. Yo hasta ahora no hablé, no hice ningún homenaje, pero esto va para el papá de mis hijas. Son tiempos muy movilizantes, para mí y para toda mi familia. Siento que recibí un poco de ayuda 'de arriba', por eso le quise dedicar el plato al papá de mis hijas, porque creo que desde arriba el va a ubicarnos a cada una, y ayudarnos a seguir adelante", dijo conmovida la madre de Dalma y Gianinna Maradona.