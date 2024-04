Por qué se separaron Gonzalo Heredia y Cecilia Roth cuando fueron novios

Cuando el actor tenía 27 años, aquellos que compartían lugar de trabajo con él, aseguraban que "andaba en algo raro". La actriz, quien en el momento tenía 52 años, tenía un invitado habitué en su camarín de la productora, y los rumores no tardaron en explotar. Luego de idas y venidas, de especulación y negación, las cámaras los captaron infraganti saliendo del edificio donde la ex de Fito Paez vivía con su hijo. Los vecinos curiosos, le contaron en su momento a la prensa que ya eran varias las visitas de Heredia al departamento, "la semana pasada andaban por la calle a los besos”, declararon en ese entonces y el caso ya paso a ser un secreto a voces.

image.png

A ambos se los veía felices con el vínculo, demostrando que los unía algo mucho más profundo que lo físico. Se notaba que era un romance muy intenso. Cómo si dos protagonistas de una telenovela hubiesen cobrado vida. “Estoy feliz, muy feliz. Me siento muy bien. Gracias por preocuparse por mí. No voy a decir nada más. No me gusta hablar de mi vida personal”, declaró Roth días después de oficializar la relación.

Gonzalo Heredia y Cecilia Roth, el fin de un apasionado e intenso romance

Sin embargo, luego de dos meses de un acalorado romance, la relación llegó a su fin. Según allegados a Cecilia Roth, la pareja se habría separado por una decisión de la actriz, quien estaba cansada de los interminables compromisos laborales de Gonzalo Heredia.

Además, se supo el principal motivo de la separación. Cecilia habría pasado su cumpleaños sola luego de que el galán haya viajado a Corrientes y Santa Fe por unos compromisos de trabajo. Su ausencia fue un punto de quiebre para la actriz.

image.png

Hace algunos años, Cecilia volvió a hablar de su vínculo con Heredia. Aseguró que tiene "buenos recuerdos siempre, pienso que también hay que cambiar el chip de que el hombre solamente puede tener mujeres más jóvenes. Hace mucho que no lo veo, pero le tengo cariño, él es una persona hermosa". Sin dudas, fue uno de los romances del momento dentro del espectáculo argentino. Y, por supuesto, tan efímero como intenso y apasionado.