Quien sería la nueva novia de Luciano Castro a poco de separarse

¿Tiene nueva novia Luciano Castro?

Recientemente en el programa Socios del Espectáculo de El Trece, Adrián Pallarés, uno de los conductores, reveló una información que dio mucho que hablar, y que involucraba a Luciano Castro en medio de rumores de un nuevo romance al poco tiempo de su separación con Flor Vigna.

Allí, en el piso del programa, Pallarés expresó: “Me contaron que a Luciano lo vieron en el estacionamiento de Paseo La Plaza de la mano con una chica morocha. El único dato que tengo es que es morocha”.

Si bien no se dieron nuevos datos, ni se habló más del tema, parecería que el intérprete estaría rearmando su vida amorosa tras dos años y medio junto a la artista.

Recordemos que también hace unos días contaron que ambos se volvieron a encontrar tras dos meses de separación y la cosa fue muy sana y emotiva.

Fue Fernanda Iglesias quien contó esta semana en LAM (América) los detalles del encuentro. Aunque no estaban hablando ni viéndose, hubo un motivo que los obligó a estar cara cara una vez más.

“Ellos tuvieron un encuentro después de la última vez que se vieron que fue en enero. Cuando se dejaron de ver, él se fue a hacer su obra de teatro y ella a hacer su introspección al sur. Luciano fue a la casa de ella para llevarse sus cosas. Fue un momento terrible. Hablé con Flor hoy y me dijo ‘lloramos mucho. Yo lo quiero mucho a él, pero no estoy para volver’. Parece que él quiere volver. Luciano querría volver, pero ella no. Ella me lo dijo ”, contó.

Flor Vigna habló de que no volvería con Luciano Castro

La cantante habló con un movilero del programa de El Trece Socios del Espectáculo, donde le preguntaron por una posible reconciliación y allí ella fue tajante al expresarse: "A veces, por amor, las relaciones se tienen que cortar. Para mí fue el amor de mi vida, me enseñó muchas cosas".

"Tenemos responsabilidades diferentes y cosas que resolver diferentes. Fue todo muy lindo, estoy muy orgullosa de la relación que tuvimos", completó Flor Vigna, dando a entender que la relación fue buena y que la separación no se dio en malas condiciones, por lo que ambos quedaron en buena relación, aunque sin posibilidad de volver a estar juntos.