Qué llevó a Luciano Castro a internarse: el verdadero motivo

El artista le contó detalles a Paula Varela sobre sus motivos para internarse por decisión propia en un centro de rehabilitación.

Luciano Castro continúa internado por decisión propia en un centro de rehabilitación luego del escándalo con una mujer española a la que invitó a salir durante un viaje en España y mientras era novio de Griselda Siciliani , quien decidió ponerle fin al vínculo amoroso.

Luego de ese momento, Castro transita una etapa para intentar ordenar su vida y atravesar este presente conflictivo que le generaron los escándalos. Durante el programa Intrusos, la periodista Paula Varela contó detalles de los motivos por los que el actor se internó: “ Yo cuando me lo encontré me dijo que él entendía perfecto lo que le pasaba . Me dijo ‘Yo soy esto, soy lo otro, pero yo me voy a internar’”.

A su vez sumó que tiene que ver con prepararse para afrontar de la mejor manera sus compromisos laborales: “ Me dijo que tenía que grabar la segunda temporada de una serie de plataforma . Incluso me comentó que habló mucho con Carla para construir su personaje”, dijo en referencia a Carla Peterson .

Paula Varela contó detalles sobre Luciano Castro

“'Antes de grabar, yo quiero estar bien para grabar, quiero estar bien para mis hijos, y me voy a internar’”, le dijo a la periodista.

Por otra parte confirmó que no es la primera vez que recurre a profesionales para afrontar sus problemas: “Después me enteré que él otras veces, si bien no se ha internado, ha pasado procesos con psiquiatra, con psicólogo. Lo viene intentando hace rato”.

Sorpresa: el gesto que Luciano Castro tuvo con Griselda Siciliani

La noticia sobre la internación de Luciano Castro generó una profunda preocupación en el ambiente artístico, revelando además el fuerte vínculo que el actor mantiene con su expareja Griselda Siciliani.

Según informó Santiago Sposato en el ciclo "A la tarde", la actriz manifestó una actitud ejemplar apenas se enteró de la situación de salud del intérprete, poniéndose de inmediato a disposición.

El panelista detalló que la protagonista de "Envidiosa" ya estaba al tanto de los acontecimientos y mantuvo conversaciones con la gente de la clínica para ofrecer su ayuda constante ante cualquier necesidad. Al respecto, el periodista señaló durante la transmisión: “Me dicen que Griselda Siciliani se puso a disposición”. El gesto fue ampliamente celebrado por los integrantes del envío, quienes destacaron su gran predisposición.

La decisión de la intérprete de acompañar en este momento tan delicado y sensible fue subrayada como una "buena actitud" por los compañeros de trabajo de Sposato en la pantalla de América. Sin embargo, los detalles más sorprendentes sobre la confianza entre ambos surgieron desde el programa "LAM", donde se reveló información exclusiva sobre el ingreso formal del artista al centro médico.

Pepe Ochoa sorprendió a la audiencia al confirmar que Castro, quien ingresó por voluntad propia, eligió a la propia Griselda como su contacto de emergencia ante cualquier eventualidad. Sobre esta sorpresiva elección administrativa, el panelista de espectáculos explicó: “Cuando estás internado en este lugar, tenés que dejar un teléfono de contacto. Y el teléfono que Luciano habría dejado es el de ella”.

Embed

Por qué Luciano Castro puso a Siciliani como contacto de emergencia

Esta determinación generó controversia y diversas especulaciones en el entorno mediático, ya que muchos consideraban que Sabrina Rojas, madre de los hijos del actor, era la opción más lógica para ese rol. No obstante, el vínculo con Siciliani demostró ser lo suficientemente sólido como para que ella sea la encargada de recibir las llamadas de urgencia. “No es Sabrina, es Griselda”, sentenció el comunicador.

A pesar de la distancia emocional que podría suponer una separación, la elección de Castro reafirma que la actriz sigue siendo una figura central en su círculo de máxima confianza y seguridad personal. Con respecto al día a día en la institución, se supo que el actor tiene permitido utilizar su teléfono celular, aunque con restricciones importantes para preservar su tranquilidad durante el tratamiento.

El ex "Jugate Conmigo", por lo pronto, puede chequear llamadas y comunicarse con sus seres queridos, pero tiene prohibido el uso de redes sociales para evitar distracciones externas. “Lo puede usar, pero solo para verificar si alguien se intentó comunicar”, precisó el cronista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telefe (@telefe)

El objetivo de este contacto limitado es que el paciente se mantenga enfocado en su recuperación, manteniendo un diálogo fluido únicamente con aquellas personas que forman parte de su entorno más íntimo. Todo indica que Siciliani está brindando un apoyo fundamental en este proceso de internación voluntaria.