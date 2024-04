Por qué hay rumores de romance entre Juanita Tinelli y Rodrigo de Paul

image.png

"Yo sabía que, en su momento, Cande Tinelli y Coti Sorokin se habían juntado con Tini Stoessel y De Paul en Madrid ¡Hubo foto así que no creo que haya mala onda!", cerró la panelista de espectáculos.

Rodrigo De Paul explicó por qué se corta el pelo como Beckham

Rodrigo De Paul, reconocido por su estilo vanguardista dentro y fuera de la cancha, continúa marcando tendencia en la Selección argentina. El mediocampista de la Albiceleste, recientemente tras el triunfo ante Costa Rica, compartió detalles sobre su último cambio de look capilar, agregando un toque de originalidad a su ya llamativa imagen.

"Voy cambiando, tuve un montón de looks. Uno va mirando cortes de mucha gente. Me he pintado el pelo de celeste y de otros colores, me he hecho trenzas...", reveló el futbolista, demostrando su espíritu innovador en materia de moda.

Durante la conversación con los periodistas, De Paul fue interrumpido por uno de ellos, quien lo comparó con la icónica figura de David Beckham, provocando risas en el volante. "Beckham es Beckham y yo soy De Paul. Ahora me lo estoy dejando un poco largo, pero en cualquier momento me lo corto", bromeó el jugador.

image.png

Por otro lado, mientras el futbolista se destacaba en el campo de juego, viviendo momentos trascendentales como recibir la cinta de capitán de manos de Ángel Di María, una reciente publicación en su cuenta de Instagram generó preocupación entre sus seguidores. De Paul compartió una historia junto a su abuela, quien estaría enfrentando un delicado problema de salud.

"Vamos viejita que tenemos que seguir caminando juntos", escribió De Paul junto a un emoji de corazón, mostrando su apoyo y afecto hacia su familiar en este difícil momento. Aunque no se han proporcionado más detalles sobre la situación, las palabras del jugador argentino encendieron las alarmas entre sus fanáticos, quienes estarán atentos a cualquier actualización sobre la salud de su abuela.