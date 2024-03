Rodrigo De Paul explicó por qué se corta el pelo como Beckham

"Voy cambiando, tuve un montón de looks. Uno va mirando cortes de mucha gente. Me he pintado el pelo de celeste y de otros colores, me he hecho trenzas...", reveló el futbolista, demostrando su espíritu innovador en materia de moda.

Durante la conversación con los periodistas, De Paul fue interrumpido por uno de ellos, quien lo comparó con la icónica figura de David Beckham, provocando risas en el volante. "Beckham es Beckham y yo soy De Paul. Ahora me lo estoy dejando un poco largo, pero en cualquier momento me lo corto", bromeó el jugador.

El mensaje de Rodrigo De Paul para su mamá

Mientras el futbolista se destacaba en el campo de juego, viviendo momentos trascendentales como recibir la cinta de capitán de manos de Ángel Di María, una reciente publicación en su cuenta de Instagram generó preocupación entre sus seguidores. De Paul compartió una historia junto a su abuela, quien estaría enfrentando un delicado problema de salud.

De Paul 2.jpg

"Vamos viejita que tenemos que seguir caminando juntos", escribió De Paul junto a un emoji de corazón, mostrando su apoyo y afecto hacia su familiar en este difícil momento. Aunque no se han proporcionado más detalles sobre la situación, las palabras del jugador argentino encendieron las alarmas entre sus fanáticos, quienes estarán atentos a cualquier actualización sobre la salud de su abuela.

Rodrigo de Paul habló de las amenazas que recibió en Rosario

De lo que también habló Rodrigo de Paul es sobre las amenazas que recibió Ángel Di María en Rosario.

Tras la victoria en el último amistoso de la doble Fecha FIFA, Rodrigo De Paul habló con los medios y dijo: “Yo justo estaba con él a la mañana porque nos levantamos temprano. Obviamente no voy a contar cosas que son muy internas, pero sí verlo conmovido, con lágrimas, creo que si hay alguien que no merece que no tenga la posibilidad cuando él desea de volver a nuestro país es él. Me da mucha lástima que pasen esas cosas en nuestro país”.

“Sé bien todo lo que pasó ahí y me parece muy grave. Creo que el amor que tiene él por su país, por su ciudad, su club, no cambia. Él después tendrá que determinar qué decisión toma porque no es fácil. Fueron cosas muy fuertes. Sabe que estamos con él a morir, que hoy haya hecho el partido que hizo y que se haya llevado la ovación que se llevó para nosotros es muy importante”, cerró el motorcito mostrando su apoyo a Ángel.