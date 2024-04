Insólita comparación de un senador sobre Javier Milei: "Les hizo el amor y los despertó a todos"

“Esto me hace acordar a un cuento de hadas La Bella Durmiente: vino una bruja a la casa y los dejó a todos durmiendo, pero gracias Dios el 19 de noviembre vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó a todos", lanzó Paoltroni.

En esa línea, continuó: “Aquí estamos discutiendo el huevo y la gallina. Yo propongo que avancemos firmando dictamen y pongámonos a hacer el trabajo que no han hecho en cuatro años”.

La respuesta de Anabel Fernández Sagasti

Tras sus declaraciones, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (UxP) lo cruzó fuertemente: “Estoy horrorizada y no podemos dejar pasar esto. Lo digo como mujer y senadora, parte de una institución de la democracia. Tengo el desgrabado de lo que acaba de decir este senador que se acaba de ir porque, además, es cobarde”.

Cruje La Libertad Avanza en el Congreso

Oscar Zago fue desplazado este miércoles de la conducción del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. En plena crisis por el escándalo vinculado a la designación de Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político, el legislador quedó enfrentado con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mientras designaron como reemplazante al cordobés Gabriel Bornoroni.

En un encuentro a puertas cerradas que empezó poco antes de las 21 del miércoles en el Salón Blanco del Palacio Legislativo, se reunieron 36 diputados para reorganizar la conducción del bloque, y el desplazamiento de Zago y su reemplazo por Bornoroni fueron votados por unanimidad.

Ni Zago ni Pagano asistieron a la reunión del bloque, mientras que Menem sí fue de la partida al encuentro citado de urgencia para decidir cómo se reordenaría la fuerza política a escasos días del reinicio del tratamiento de la ley ómnibus. Tras ser ungido como nuevo jefe, Bornoroni tomó contacto con la prensa y muy sonriente aprovechó para agradecer a sus colegas por la decisión, al tiempo que señaló que "queda por delante un trabajo muy importante".

Las palabras de Oscar Zago

Zago habló este jueves 11 de abril de la interna libertaria, desvinculó al presidente Javier Milei de esta crisis y anticipó que buscará formar un bloque propio dentro del espacio de La Libertad Avanza, aunque no sabe si podrá integrar el mismo espacio.

“Sigo perteneciendo al frente con mi partido político; se hará un bloque seguramente. Nos juntaremos con los diputados que tengo, con los legisladores de la Ciudad, y veremos si se hará un interbloque. Podrá funcionar como en Pro u otros partidos”, advirtió Zago esta mañana en diálogo con Gustavo Sylvestre en Mañana Sylvestre, por Radio 10.

"Si se acepta esa posición bien, y si no, nosotros somos acompañadores y vamos a seguir acompañando al presidente de la Nación desde nuestro bloque", sostuvo el diputado. Acto seguido, el legislador dejó un mensaje contundente: "Si nos vamos a cagar en todas las reglas, háganlo, conmigo no cuenten".

En un largo monólogo para explicar su salida como jefe de bloque, Zago narró lo que pasó: "El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me llamó un minuto antes diciendo que se iba a suspender la reunión porque no era lo acordado. Sin embargo, esto yo lo había hablado con el presidente Milei y Marcela Pagano también lo había hecho. Y él le dio el okey. Después decidieron que no y tomaron la actitud de intentar suspender la reunión que es válida".

"Martín Menem puede convocar, pero no puede suspender una reunión de Comisión. Había quórum y la oposición podía quedarse con la presidencia de esta Comisión, una de las más importantes del Congreso de la Nación. Si algunos diputados no conoce el reglamento que se pongan a ojear un poco", explicó el legislador.

Luego agregó que: "Pagano es una diputada de nuestro bloque. Yo no manipulo a la gente y hay que cumplir con la palabra. El Presidente de la Nación no se mete en estas cuestiones. El día sábado me dio el okey. Después algunos interpretan que la opinión del Presidente es otra. Bueno que se hagan cargo o les mienten en algunos casos al presidente" Que fue lo que pasó en la Comisión de Juicio Político.

La mencionada comisión había sido convocada para este miércoles a las 11:00 con la finalidad de conformar sus autoridades, y un sector del oficialismo encabezado por Zago impulsaba la designación formal de Pagano como presidenta.

En este marco de versiones cruzadas, sucedió lo insólito. A las 10:59 llegó a las casillas de mail de los integrantes de la comisión la comunicación de que la reunión había sido suspendida por decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Las tensiones entre Zago y Menem

Luego de que algunos diputados opositores se quejaran a viva voz, fue el turno de Zago, quien en lugar de defender al presidente de la Cámara de su propio espacio político, lo expuso políticamente. "El presidente de la Cámara de Diputados no nos comunicó a los miembros de esta comisión que se iba a suspender, por eso estamos presentes aquí. Nos hemos enterado en este preciso momento. Estamos cuatro miembros, falta un solo miembro de nuestro bloque. Pedimos disculpas de nuestro bloque", expresó. Le salió al cruce un diputado de su mismo bloque, Lisandro Almirón, quien acusó a Zago de haberse cortado solo, de "no representar los intereses de La Libertad Avanza" y de "faltarle el respeto" a Menem.

Después de un tenso intercambio, los diputados de la comisión que estaban allí presentes desafiaron la instrucción del riojano y avanzaron con la votación de las autoridades. Esa votación fue desconocida por Menem, quien señaló que nada de lo actuado en la reunión tenía validez alguna porque había sido suspendida previamente a su inicio, y convocó a una nueva reunión para el jueves que viene a las 11:00. Más tarde, tanto Zago como Pagano defendieron su postura y coincidieron en señalar que el sábado pasado hubo una comunicación con el presidente Javier Milei, quien de acuerdo a esta versión habría dado el OK para poner a la periodista libertaria al frente de Juicio Político.

ley omnibus diputados aprobacion La Cámara de Diputados durante el tratamiento de la Ley Ómnibus. Telam

No obstante, si Menem actuó de la manera en que lo hizo, congelando la formalización de Pagano en la conducción de esa comisión, no fue de forma unilateral sino que debió haber recibido instrucciones y respaldo por parte de Karina Milei. En la reunión del bloque estuvieron 36 diputados de los 41 que tiene el bloque, entre ellos, los mencionados Menem, Benegas Lynch, Almirón y Bornoroni, y José Luis Espert, Lilia Lemoine, Carlos D'Alessandro, Nicolás Mayoraz, Juliana Santillán, Lisandro Almirón, Pablo Ansaloni, Carlos Zapata y Alida Ferreyra.

Y finalizó: "Hubo un intento días atrás de desplazarme de este puesto. Tienen todo el derecho de hacerlo. Esto es política. Mi cargo siempre estuvo a disposición. El Presidente quiere una alianza con el PRO y algunos se oponen. Yo quiero como el Presidente cambiar las cosas y no ser más de lo mismo. Ahora alguno quieren seguir siendo más de lo mismo y nos vamos a cagar en todas las normas que hay y en todas las reglas, háganlo, conmigo no cuenten".