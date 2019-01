“¿De dónde sacaron ese diálogo?”, expresó indignada la empresaria. ‘’Conmigo no hablaron y con Guillermo tampoco. Cuando empezás a escuchar cosas que sabés que no son ciertas, ahí uno tiene miedo. Son cosas contadas por él, porque no sé de dónde sacan la info. Diego firmó que no puede reclamar nada de que lo que se diga en la serie. Él firmó eso, me parece rarísimo”, reveló Villafañe.

"Si las cosas que muestran son reales, por más que haya habido oscuridad, no puedo decir nada. Ahora, si inventan o quieren hacer quedar a uno como lo que no es o no fue, me parece que no está bueno", sostuvo la madre de Dalma y Giannina.

Las declaraciones de Claudia llegan luego de que el diario Perfil revelara pasajes del guión de la realización en la que ella queda mal parada. Es que la serie recrea un diálogo entre ella y Coppola mientras el ídolo estaba internado en Punta del Este, al borde de la muerte.

"Todo esto es culpa tuya. Decime, ¿qué va a pasar ahora si Diego se muere? ¿Qué va a pasar con la herencia con todos los hijos que tiene por ahí?", dice ella, mientras Guillote le pide que se calme. "¿Tranquila? ¿Qué va a pasar con la plata de las nenas? ¿Te imaginás a las nenas dando notas pagas en las revistas para poder vivir y recordando al padre? Sos un hijo de puta", replica Villafañe en la ficción.

"¿Alguien puede pensar en la herencia? Nadie quería que Diego se muriera, yo no soy así, nunca lo fui ni lo voy a ser", sostuvo Claudia.

En sintonía, Coppola se sumó al diálogo entre Villafañe e Intrusos desde un móvil yexpresó: "Hace 48 horas hablamos con Claudia, me hizo saber su posición. Son cosas que te molestan, que te duelen porque no existió eso. Si existió una gran preocupación por Diego".

Por otra parte Villafañe disparó contra Laura Esquivel y Julieta Cardinali, las actrices que la encarnan en la tira. "Me extrañó que las actrices que hacen de mi no me hayan llamado para que les de un tip o algo", dijo. "Me han llamado actores que los han convocado y no han aceptado, no sé por qué. Jamás le dije a nadie que no lo hiciera, la contrario", agregó en haciendo alusión a Pablo Echarri, Chino Darín y Agustina Cherri.

Claudia también contó que nunca pudo notificar a Diego por la demanda de daños y perjuicios ("por las barbaridades que dijo y sigue diciendo de ella), porque su abogado, Matías Morla, "no la quiso recibir".

"Dice cosas que no son reales, él lo sabe y la gente que está al lado de él también", sostuvo Claudia sobre su ex. Y añadió: "Eso es lo que te de bronca. Yo me quedo tranquila, entre comillas, cuando dijo que Dulce Granados no es la madrina de Dieguito Fernando, que lo es. Tiene una realidad paralela, lo que le hacen ver", sentenció. "Tampoco podés creer que el nene haya salido del pais sin un permiso que haya firmado el papá", lanzó apuntando contra Verónica Ojeda.

