Clonación de perros y una polémica que se instala

Una familia porteña se convirtió en la primera en Argentina en clonar una mascota y obtener una copia del perro mestizo de la casa, muerto de vejez a principios de año. Y a partir de esto comenzó la polémica entre quienes lo aprueban y quienes se oponen porque lo consideran un atentado contra la naturaleza.

En este caso, el tratamiento lo hizo la firma argentina Biocan, que representa a la coreana Sooam Biotech Research Foundation, y el costo está calculado entre los 60 mil y 100 mil dólares.

¿Cómo es el proceso? Se requiere de dos perras, una donante de óvulo y otra de útero. Primero se procede a la extracción del núcleo de una célula somática (no sexual), la cual es transferida a un óvulo de una perra al que se le suprime su material genético con el fin de obtener un embrión, que a su vez es transferido a otra hembra para que lo geste en el tiempo habitual. Se le extrae al animal vivo o fallecido el tejido epitelial y se lleva el material al laboratorio para realizar la reproducción celular.

“Una vez que las células están formadas, se depositan en tubos con nitrógeno líquido y se las envía a Corea del Sur, donde se eligen las mejores células para iniciar el proceso de clonación. En total obtenemos 24 muestras; 18 las enviamos y las seis restantes las colocamos en un banco de células por cualquier inconveniente”, explica Daniel Jacoby, director de Biocan. “Allá se cuenta con la ayuda de dos perras: una dona el óvulo al que se le extrae el núcleo para introducir el del animal a clonar, que es el portador de la carga genética. Ese óvulo va a otra perra que es útero donante, en donde se va a desarrollar el embrión”, añadió Jacoby. El ciclo, en su totalidad, comprende unos nueve meses.

Cuesta caro: El tratamiento de una clonación de perros está estimado entre los 60 mil y 100 mil dólares.

No clones a tu mascota, mejor adoptá

Por Sergio Gómez (veterinario)

No creo que sea buena la idea de clonar a tu mascota, no lo veo ético y además es muy caro. Una mascota vive un promedio de 12 años y, a mi entender, por más que se la quiera y eduque de la misma manera forma que a la original, nunca va a ser igual. Así como cada ser humano es único e irrepetible, también los animales, en este caso los perros, los son. Incluso si se logra que sean una copia fiel del original no significa que vaya a ser el mismo, ya que el afecto que se le entregue y el que recibe va a ser totalmente distinto. Yo creo que lo mejor es acercarse a un refugio y darles a los perros que están ahí la posibilidad de vivir mejor y entregarles una familia nueva. Y enseñarle a nuestros hijos lo que es tener un acto de bondad con un animal y que eso es mucho más lindo que gastar miles de dólares para tener una mascota con la que nadie te va a garantizar que te vas a llevar bien como con la anterior.