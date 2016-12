Comienza a moverse la campaña para diputados

Francisco Carnese

NEUQUÉN

Ramón Rioseco dio el puntapié inicial y así comenzaron a darse los primeros movimientos políticos con la mira puesta en el año electoral que se viene. Las fuertes críticas del actual parlamentario del Mercosur hacia el armado de candidaturas en el Frente para la Victoria (FpV), y el anuncio de que no competirá en representación de este espacio, agitó puertas adentro la vida interna de un PJ neuquino presidido por Nanci Parrilli pero manejado en los hechos por su hermano Oscar.

Darío Martínez será el candidato a diputado nacional, en busca de renovar su banca. Lo secundaría, a propuesta de Nuevo Encuentro, Asunción Miras Trabalón, abogada de la Multisectorial contra el Tarifazo. A su vez, se estima que el Frente Grande solicitará algún lugar poco expectante en la lista. Desde el kirchnerismo creen que la decisión de Rioseco no tiene vuelta atrás y que no será parte de las PASO, como sugirieron –a modo de desafío– Darío Martínez y Alberto Ciampini. En este sentido, lo que se espera es que en un encuentro pautado para mañana UNE proponga al ex intendente de Cutral Co como candidato a diputado nacional, en representación de la alianza de esa fuerza liderada por Mariano Mansilla con el Frente y la Participación Neuquina (FyPN).

Este acuerdo se mantendrá para la ciudad, en lo que respecta a la elección de medio término en el Concejo Deliberante y que incluye en su pata más fuerte a Horacio “Pechi” Quiroga.

En lo que hace al MPN, dentro del Gobierno lo que se asegura es que nadie está pensando en candidaturas para las elecciones a diputados nacionales. Apremian otras cuestiones vinculadas a la gestión en temas centrales, como la política petrolera y el plan que se espera que Nación anuncie para el desarrollo de Vaca Muerta. Sin embargo, un nombre empezó a sonar fuerte: el de Mariano Gaido. Algunos ubican al ministro de Gobierno como cabeza de lista para diputados, mientras que otros lo mencionan en la de concejales. Guillermo Pereyra anunció en su momento que su sector participará, pero la estrecha relación que hoy mantiene con el gobernador Omar Gutiérrez hace suponer que terminará apoyando a quien surja del sector Azul. Quien viene desarrollando reuniones es el ex gobernador Jorge Sobisch. Desde su entorno se indicó que decidirá en febrero si es de la partida, pero por fuera de ese espacio lo que se cree es que, tal como ocurrió en las últimas elecciones a intendente en Neuquén, finalmente el ex mandatario no jugará en estos comicios.

Del otro lado, en la flamante conformación de Cambiemos hay fisuras entre los que responden de manera incondicional al intendente Quiroga, nucleados en Nuevo Compromiso Neuquino (NCN), y el PRO. Esas diferencias existen dentro del Ejecutivo municipal, en la Legislatura provincial y en la conformación de las candidaturas para el año que viene. David Schlereth es número puesto para encabezar la lista de diputados nacionales. Sin embargo, el presidente del Concejo Deliberante capitalino genera algunas resistencias.

“Todos reconocen a Pechi como líder, pero algunos se le empiezan a animar. Puede haber dos listas o que el PRO ponga al segundo en esa nómina”, graficó una fuente de Cambiemos. La puja, se sabe, involucra al propio Pechi y al secretario de Coordinación del municipio, Marcelo Bermúdez, a quien el intendente mencionó en más de una oportunidad como su sucesor natural, aunque no lo piense para ese lugar.

Qué renueva Neuquén el año que viene

Las elecciones legislativas de 2017 se realizarán para renovar el Congreso de la Nación, definiéndose diputados y senadores.

Previo a esto, se celebrarán las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para determinar las candidaturas a estos cargos.

En esta elección se renovará un tercio de la Cámara de Senadores por el periodo 2017-2023, no en el caso de Neuquén, donde Lucila Crexell y Guillermo Pereyra (ambos del MPN) todavía tienen mandato, y la mitad de la Cámara de Diputados por el periodo 2017-2021.

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina renovará 127 de sus 257 miembros, por un periodo de 4 años. Los mismos se elegirán utilizando el sistema electoral D’Hondt en cada uno de los 24 distritos electorales en los que se divide el país, a nivel nacional. En Neuquén vencen los mandatos de Darío Martínez (FpV), Adrián San Martín y María Inés “Toti” Villar Molina (MPN).