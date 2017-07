Cómo saber que alguien me ama

Lo cierto es que quien ama de verdad no tiene problemas en volver a expresarlo con su boca una y otra vez, incluso a través de los años. Las mujeres, especialmente, necesitan oírlo todo el tiempo, aunque a los varones nos cueste entenderlo y reaccionemos diciendo: “¡Pero si ya te lo dije muchas veces y lo sabés!”.

Otra forma de descubrir si soy amado o no es pasando tiempo con la otra persona. Porque de nada sirve que alguien me diga que me ama si nunca dispone de tiempo suficiente para vernos y compartir actividades que nos gusten a ambos. “Nos podemos ver en dos semanas porque tengo mucho trabajo”: es una clara señal de que allí no hay amor.

Luego tenemos la prueba del contacto físico: los besos, las caricias, los abrazos, es decir, el deseo de estar con el otro. Si alguien me dice que me ama pero nunca me expresa una caricia, tengo que empezar a dudar de que sea verdad.

A continuación está el lenguaje del amor a través de los regalos. Se trata de un gesto de generosidad que consiste en querer darle algo al ser amado como expresión de que hay un sentimiento y una voluntad de complacerlo. Pero aquí también debemos prestar atención porque algunos utilizan los regalos para ganarse el favor de la gente.

Quien ama exhibirá una mezcla de todos estos lenguajes, con prevalencia de uno o varios sobre los demás. Pero le mostrará al otro que lo ama con toda seguridad. En cambio, aquel que dice amar pero se muestra totalmente indiferente debería ser una señal que nos abra los ojos.

Una definición de amor es “exclusividad”. La persona que ama le dice al otro, no sólo con palabras “vos sos único/a para mí y no hay nadie más aparte de vos”. Cuando alguien dice “te amo” al comienzo de una relación, es fundamental darse un tiempo prudencial para descubrir si realmente es amor o se trata de enamoramiento o flechazo. Es muy común confundir sexualidad o pasión con amor. Si bien es ese uno de los elementos del amor, no siempre implica que la persona ame de verdad.

Para concluir, el amor maduro que es capaz de enfrentar cualquier tormenta y permanece con el paso del tiempo tiene tres elementos. Primero, la pasión relacionada con el eros y el contacto físico. Segundo, la intimidad que se relaciona con el compartir desde lo emocional. Y tercero, el compromiso que representa la voluntad de permanecer al lado del otro, a pesar de los cambios normales que se dan con los años en la persona y en la pareja. De alguna manera, el tiempo va mutando el concepto del amor pero cuando este está presente es imposible no reconocerlo.

Si tenés alguna inquietud, podés escribirme a

bernardoresponde@gmail.com