Con nafta Súper calientan la final de ambos bandos

Ayer fue el turno del presidente de Boca, Daniel Angelici, que se tomó su tiempo para responderle al entrenador de River, Marcelo Gallardo. El dirigente se tomó más de una semana, pero al fin de cuentas se refirió a la polémica frase del Muñeco. “No creo que River haya sido perjudicado. Lo que dijo Gallardo no suma”, afirmó el máximo dirigente en el club de la Ribera.

La referencia fue a la frase del DT millonario cuando vinculó a Boca con el poder en el fútbol al decir que tanto Chiqui Tapia, presidente de la AFA, como Mauricio Macri, presidente de Argentina, son hinchas de Boca. “Que Macri haya sido presidente de Boca y que Tapia haya sido hincha nos hace tener que estar siempre con la guardia alta, pero yo debo enfocarme en lo mío, y debemos defendernos con nuestras armas”, había expresado Gallardo.

El que recogió el guante fue el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, quien reivindicó los dichos de Gallardo: “No veo una mano negra pero hay que tener la guardia alta. Cuando ganás mucho, te están esperando. La envidia es muy grande, River no tiene ninguna crisis”. Otro de los protagonistas que se chicaneó al Xeneize fue Leonardo Ponzio -firmó contrato hasta junio de 2019- al indicar que “los que están punteros en el torneo local el semestre pasado jugaron un solo campeonato”.

Sin escenario

La final entre Boca y River se jugará el 14 de marzo en estadio a definir. En principio se habló de Córdoba, sin embargo ayer D’Onofrio indicó que todavía no tiene la confirmación del escenario. Mientras que Angelici señaló que no tiene novedades de un cambio. “Desde que nos notificaron la fecha y el estadio no recibimos algo en contrario, pero no estamos preocupados por ese estadio. Si el pasto no está bien, si hay que jugar en La Bombonera, lo jugamos”, dijo entre risas tirando otra bomba para Núñez, teniendo en cuenta el mal estado del Monumental.