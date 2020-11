Controlaron un incendio forestal en Loncopué

“Por suerte pudimos extinguir el avance hacia el noreste y el noroeste, pero llegamos a un lugar donde es imposible trabajar por la zona de bardas y laderas”, explicó a LMN José Tapia, coordinador de Manejo del Fuego Provincial y bombero voluntario. “No solo no se puede trabajar, sino que esas condiciones significan un riesgo para el personal”, detalló.

El operativo duró tres días, desde el sábado por la tarde, cuando “la negligencia humana de un trabajador incendió accidentalmente la zona” hasta el domingo por la noche. “Lamentablemente el 90% de los incendios de la zona son ocasionados por personas”, se quejó Tapia. En el lugar también se presentó gente de la Corporación Forestal Neuquina (CORFONE), y no hizo falta la presencia de bomberos de Loncopué.

Ahora, desde Manejo del Fuego “se está haciendo un seguimiento de observación que consiste en acercarse al lugar para asegurarnos que no se está yendo hacia otro lugar”, explicó el especialista. La intención que tiene el organismo es que avance hasta la cima donde, según los cálculos, parará de forma natural. “Está avanzando hacia un peladero, va a llegar arriba y se va a parar. Por eso tomamos la decisión de dejarlo que llegue a su curso natural”, sostuvo.

De todas formas, intentaron apagarlo con un helicóptero hidrante, pero sin surtir efecto. “El agua que tira el helicóptero no hace nada si no hay nadie que esté combatiendo por tierra y no es necesario arriesgar a la gente”, confirmó Tapia.

Además, la tarea de apagar el fuego se dificultó por los calores extremos y las ráfagas de viento en Loncopué. “Sin lluvia y con estas condiciones climáticas el fuego se expande rápidamente, pero por suerte pudimos pararlo ahora solo resta controlar”, explicó el Coordinador.

La gente de Loncopué puede estar tranquila, de que el fuego está controlado y que no se expandirá hacia lugares de riesgo. “Va a humear durante tres días hasta que se apague, más con el calor, pero va a estar controlado”, concluyó Tapia, que trabajó en el lugar.

Otro incendio en Picún Leufú

Además, como suele ocurrir a esta altura del año, el personal de Bomberos Voluntarios de Neuquén se hizo presente en Picún Leufú, donde lograron extinguir el fuego que se originó en la zona de casco viejo de la localidad, en la zona de chacras del margen derecho de la ciudad.

Tras dos horas, una dotación de personal de Bomberos de la ciudad lograron extinguir las llamas, que fueron provocadas intencionalmente por alguien en el lugar: "Lamentablemente, estamos acostumbrados a este tipo de malicia", se refirió Tapia.