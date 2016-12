Entre la música y los asuntos judiciales, Gustavo Cordera decidió volver al ruedo. A cuatro meses de sus polémicos dichos, cuando aseguró que "hay mujeres que necesitan ser violadas" en una charla con estudiantes de periodismo, el exBersuit Vergarabat regresó a los escenarios con un show en el Complejo Multiespacio de Río Cuarto.

Pese a que una diputada local intentó prohibir su presentanción, y a que un fiscal lo llamó a indagatoria por "instigación a la violencia" y "apología del crimen", el músico retomó sus actividades musicales este fin de semana y también dio una entrevista en la radio local LV16, donde hizo defensa de sus dichos.

“Estoy esperando resolución de la Justicia para poder contarle a la gente realmente lo que sucedió”, arrancó. “Hubo radios que decidieron no pasarme más sin saber lo que pasó. Yo siempre digo lo mismo: ‘¿Escucharon el audio y saben bien lo que pasó y se dijo?’. Con qué facilidad necesitamos condenar mucho antes de saber qué sucedió. Es una tendencia humana que yo también la tengo, pero aprendí mucho de esto”.

Por último, dijo que esta polémica lo perjudicó "a nivel anímico y personal" y que dañó a su familia. "Durante 30 años me sumé a las luchas de Abuelas de Plaza de Mayo, a la Agrupación H.I.J.O.S. y a #NiUnaMenos, y que una organización como esa no me haya dado el crédito de profundizar, de saber lo que sucedió y salir a tomar posición, eso me desilusionó”, reconoció.