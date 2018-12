Corradi Diez le pegó a Rioseco por su gestión en Cutral Co

Y ahí nomás le salió al cruce el candidato emepenista a la intendencia de Cutral Co, Ricardo Corradi Diez, ministro de Salud del gobierno de Omar Gutiérrez. “La gestión de Rioseco no hizo nada por el empleo privado y la reconversión productiva”, criticó el delfín del MPN para dar pelea en las aguas que mejor le caen al ex intendente y candidato a gobernador.

“Cuando escucho a Rioseco hablar de que en Cutral Co nos va mejor porque tenemos El Mangrullo me hace pensar si realmente él recorre la ciudad o si además de medir siempre su imagen alguna vez ha realizado una medición de los indicadores de seguridad, trabajo o violencia”, dijo Corradi después de cuestionar lo actuado por la gestión municipal desde la transferencia del nombrado yacimiento a Cutral Co y Plaza Huincul.

“Si bien el pueblo ha crecido –agregó-, lo que se ve en la ruta son grandes estatuas, luces y pintura, pero no hemos logrado un desarrollo económico real, hay más desocupación que en 1996”.

Asimismo, le achacó a Rioseco que en Cutral Co “aumentaron los indicadores de delincuencia y de violencia. Los índices de empleo precario y desocupación han crecido, como el consumo de drogas, que es lo más grave”.

2000 personas dependen de la Municipalidad para vivir

Según el candidato Corradi Diez, los ingresos que sustentan a esa cantidad de gente provienen de planes municipales o bien de contratos con la comuna como monotributistas.

