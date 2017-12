Coudet y Milito, a un paso de firmar en Racing

El Príncipe se reunió con el Chacho ayer y ya comenzaron a diagramar el proyecto para la nueva temporada.

Por su parte, el presidente reelecto, Víctor Blanco, confirmó que está todo dado para que ambos comiencen a trabajar cuanto antes.

“Soy optimista con las llegadas de Milito y Coudet, no lo puedo confirmar, pero soy optimista”, reveló el máximo dirigente del cluib.

“Milito es una persona ganadora y está a un paso de sumarse. Él ya habrá hablado con Coudet, no lo sé, pero no hay tiempo que perder. Esperemos que entre lunes o martes podamos hacer una conferencia para anunciarlos”, agrego el titular académico.

Blanco apuntó que el regreso de Milito le servirá a Racing para organizarse y también para mejorar la imagen internacional de la institución de Avellaneda. “Milito sería un salto de calidad para Racing. Diego es una persona ganadora y por algo llegó a donde llegó”, remarcó.

Además, reconoció que fue el propio Milito quien apuntó al Chacho para ser el nuevo entrenador. “Coudet es un técnico que siempre me gustó, pero igual lo eligió Milito, si no, no tiene lógica”, concluyó el presidente.