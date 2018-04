Crece la polémica por el uso de Youtube en los niños

La coalición declara que Google -dueña de Youtube- recolecta datos de los chicos tales como su ubicación, identificadores de dispositivo y números de teléfono, y que luego los rastrea en diferentes webs y servicios sin tener antes el consentimiento de sus padres, como exige la ley. “También hay otras cosas, pero esos son los requerimientos básicos y Google ni siquiera intenta cumplirlos. En cambio, su política de privacidad dice que Youtube no es para menores de 13 años y que los chicos no deberían usarlo”, sostiene la demanda. Las organizaciones piden a la Comisión Federal de Comercio “que responsabilice a Google por violaciones graves a Coppa: al recolectar miles de millones de puntos de datos de millones de chicos y ganar incontables cantidades de dinero por el uso y la venta de esos datos sin informar a los padres”. Asimismo, establecen que “esos datos recolectados de forma ilegal incluyen la ubicación y los hábitos de navegación”, y afirma que “Google los usa para orientar anuncios a personas a través de internet, incluso en diferentes dispositivos”.

Desde la empresa dijeron no estar interiorizados sobre la denuncia: “Si bien no hemos tenido la oportunidad de leer de manera completa la denuncia, siempre fue una prioridad para Google proteger a los niños y las familias”, informaron en un comunicado. El gigante tecno sostiene que Youtube está diseñado para mayores de 13 años en adelante, y que las personas deben tener al menos esa edad para registrar una cuenta. “Como dijimos ya en varias oportunidades, debido a que Youtube no es para niños, hemos hecho una inversión muy significativa para crear la aplicación Youtube Kids, que permite ofrecer una alternativa específicamente diseñada para los niños”, remarcó.

Más allá de la denuncia judicial, los riesgos sobre el uso de redes sociales por parte de los chicos vienen siendo cuestionados con fuerza durante los últimos meses. A finales de enero, más de 100 organizaciones y defensores de los derechos infantiles le pidieron a Facebook que retirara del mercado la aplicación Messenger Kids, dirigida a chicos de entre 6 y 13 años. “Los más chicos simplemente no están listos para tener cuentas en redes sociales”, sentencia la ONG Campaña para una Infancia No Comercial.

Kids: La alternativa que Youtube planteó para que usen los menores de 13 años.

13 años: La edad mínima para abrir una cuenta de Youtube, según el reglamento de la empresa.

Una adicción difícil de controlar

Una investigación publicada por el Centro para Humanizar la Tecnología (fundado por ex empleados de las grandes tecnológicas) mostró que la mitad de los adolescentes es adicta a sus dispositivos móviles y que la gran mayoría los chequea al menos cada una hora. Bajo el título “La verdad sobre la tecnología: Cómo consigue tener a los niños enganchados”, el documento cuestionó los efectos de la distracción digital en la salud de los más chicos. En la Argentina, el acceso a teléfonos móviles entre los chicos sucede a edades cada vez más tempranas, incluso antes de los 7 años.