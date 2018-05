Crexell le hizo un guiño a Figueroa pero descartó ser candidata

La senadora por el MPN, dijo que no va a votar favor del proyecto que viene con media sanción de Diputados, "lo que no quiere decir que voy a votar a favor del oficialismo", aclaró.

"Hoy a la tarde nos estaría recibiendo Macri, el pide acompañamiento y le vamos a pedir que se revea el tiempo en que se llevan adelante estos acomodamientos de precios", dijo y agregó que en lugar de dos años se podría llevar adelante en cuatro o seis.

Consultada sobre las elecciones provinciales de 2019, Crexell reconoció haber mantenido una relación con el Rolando Figueroa. "Nunca dejé de hablar, siempre tuvimos buena relación a pesar de nuestras diferencias. Está armando, me reuní con él en algún momento pero nada concreto, no voy a ir de vicegobernador", sostuvo.

De pensar que Omar Gutiérrez puede ser reelecto no van a contar con mi acompañamiento

En ese sentido, la senadora resaltó que ya no existen los personalismos sino que se necesita un buen equipo y "creo que Rolo (Figueroa) puede armar una buena mesa", añadió.

"No es momento de hablar de candidaturas, recién se resolvió el conflicto docente, hay un escenario donde anteponer una candidatura a un proyecto político es inoportuno. No es mi intención buscar una candidatura para 2019, vamos a ver cómo avanza esto. De pensar que Omar Gutiérrez puede ser reelecto no van a contar con mi acompañamiento", concluyó.

