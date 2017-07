Crimen de Karen: buscan desarticular al testigo clave

“Me dijeron que habían visto a Lucas y un chico de buzo verde. Ese chico dijeron que era Axel, del barrio Progreso”, sostuvo Rosa Puelpan, hermana de Francisco Puelpan, acusado como partícipe necesario del homicidio. Además, resaltó que ese día su hermano no salió de la casa porque estaba con resaca, por lo que no podría haber acompañado a Lira hasta la casa de Karen la noche del 8 de agosto.

La joven declaró que fue con un amigo hasta el barrio El Progreso, donde este visitó a un amigo. “Como a las 9 estuve con Lucas y Axel en el barrio, me preguntaron dónde comprar cervezas. Lucas no estaba nervioso, Axel sí”, contó Maximiliano, amigo de Rosa y primo de la víctima, sobre el encuentro con los jóvenes minutos después del ataque en la casa de Karen. Luego afirmó que Lira y el otro joven no le mencionaron nada y que se enteró de lo sucedido cuando cayó su amigo.

La estrategia de la defensa apunta a vincular ese buzo verde con Axel, el único testigo que afirmó haber visto a Lira recibir el arma de manos de su mamá.