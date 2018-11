“Sol Pérez se besaba con todo el mundo en el programa, era un juego que hacían ellos. Ganaban un punto y se daban un pico. Pero yo no estaba en ese juego”, aclaró.

“Yo me hago cargo de mis situaciones. Yo era el capitán y conservaba a mi equipo. La primera decisión de echar a Sol del equipo rojo fue mía. Es simple. Si jugaba para mi equipo y no me rendía, se tenía que ir. En esto Sol Pérez tiene que tener mucho cuidado porque se puede comer un juicio”, advirtió.

"Yo no le rompo los huevos a nadie. Ahora no me rompan las pelotas porque tengo info de todo el mundo"

"Me molesta que deje a entender que fui yo. Le hacen una nota a Sol, le preguntan si pude haber sido yo el acosador y se ríe... Yo voy al frente, pero tiene que haber un límite. Si las mujeres hoy por hoy están exigiendo tanto lo que se merecen, lo que tanto les cuesta ganar, no pueden permitir que venga cualquier persona a joder con estos temas en televisión. Y no lo digo por Sol Pérez nada más”, concluyó.

Embed

En marzo de 2015, la chica del clima anunció su renuncia del ciclo de entretenimientos luego de pelarse con su compañera Paula Amoedo y, sugestivamente, omitió el nombre de Cristian U en su extensa lista de agradecimientos. "A mucha gente se le sube la plata a la cabeza y quiere ir por todo. Yo no estoy dispuesta a eso" dijo al despedirse de la audiencia.

Tiempo después, en El Show del Espectáculo y precisó: "Era una situación constante. 'Me decías 'dame un besito, dame un besito. Si me das un besito no te nominamos’. Yo lo hablé con la producción en su momento y nada. Decidí renunciar no solo por eso, sino por un montón de otras cosas”.

Más tarde, tras ser consultada sobre si su acosador fue Cristina U, Sol evitó definirse con claridad, ya sea para culparlo o exculparlo. "No voy a dar nombres. Prefiero no dar nombres así estamos todos en paz. Es una persona muy oscura, pero ya está, ya pasó. Fue un programa que me enseñó un montón de cosas, una de esas cosas fue respetarme y saber que mi integridad física y psicológica está por encima de cualquier cosa, hasta de un trabajo", sostuvo.