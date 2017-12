Cruce tremendo

“Cómo te cagás en la gente que te sigue, pedazo de hijo de puta, a las SIETE de la tarde reprogramás!!! Hay gente que labura y tenía tu entrada, ahora me la voy a meter en el orto, forro hdp!”, escribió la joven en Twitter, mencionando a Ciro y a su productor.

Derrapó: “Si te metés la entrada en el ano, no creo que te sirva. Probá con algo más contundente”.

Ataque de furia

Intentando calmar las aguas, primero el cantante respondió: “¿Te parece hablar así? Se te percibe muy intranquila. No pusimos nada así. Eso será de la ticketera y será horario de apertura de puertas, no del show. Estás a tiempo de devolverla. Besito”.

Sin embargo, la discusión continuó y Ciro se desubicó con su respuesta: “Otra cosa, si te vas a introducir algo en el ano, una entrada no creo que te sirva. Probá con algo más contundente y hasta quizá te cambie el humor. Otro besito”.

Otro cachetazo

La usuaria de la red del pajarito no se quedó atrás y trató al creador de “Ruleta” de cínico. “Fijate lo q publica el productor @josedpalazzo y vas a entender mi intranquilidad. Sos un cínico y un burlista de mierda con la gente q te sigue. En @edenentradas no me quisieron devolver mi plata por esta sucia entrada q pagué para darte de comer a vos. Otro ‘besito’”, le dijo por último la fanática, aunque a esta altura debe estar despegando el póster de su pieza o bien tirando al tacho la discografía del cantante, que se encuentra de gira por el país.