Cumelén Sanz la rompió como la novia de Diosito

Para el personaje, Cumelén se basó en la Pochi, uno de los personajes de El puntero. “A veces llegaba tarde al ensayo porque me quedaba mirando a la gente, a las familias o a los chicos que vendían en la estación, observando cómo hablaban, cómo caminaban, cómo miraban. Después, en mi casa me vestía como el personaje y me ponía a probar cosas frente al espejo”, reveló la actriz.

Sobre la escena de sexo en su debut, Cumelén aseguró que no sintió nervios porque dos años atrás había hecho lo mismo en el film Penélope. “Mi papel tenía varios encuentros fogosos con distintos personajes. Durante ese rodaje aprendí a soltarme y a mostrar mi cuerpo sin pudor”, contó la actriz, que reveló que se sintió “súper contenida” por Nico Furtado y el equipo técnico para grabar la escena de sexo con Diosito.