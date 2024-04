El challenge al que se sumaron las hijas de Nicole Neumann

Otra cosa que llamó la atención fue cuando Indiana se sentó delante de su hermana, dijo el lema del challenge: “Yo confío en mi hermana”, pero inmediatamente sumó: “mentira”, y fue así como Allegra pifió al papel y le pegó con el zapato a su hermana en la cabeza.

Cuál es la bebida que la deja radiante a Nicole Neumann

Nicole Neumann está transitando su embarazo con normalidad y atendiendo sus compromisos laborales hasta cuando la panza se lo permita. En los últimos días, la esposa de Manu Urcera pasó a contar su bebida secreta que la hace ver radiante en esta etapa de su vida, a muy poco de la llegada de su hijo.

La modelo realizó un posteo antes de irse a trabajar como todas las mañanas y pasó a contar qué bebida toma para estar plena, pero también por los beneficios que le brinda a su salud. “A trabajar… antes, un jugo de ananá”, expuso Nicole en sus historias de Instagram, con el vaso en su mano.

La esposa de Manu pasó a contar los múltiples beneficios que aporta la fruta y que la ayuda en esta etapa de su embarazo. “Muy buena para la piel. Aporta vitamina C. Aumenta el sistema inmunológico. Controla el colesterol y la anemia”, contó la jurado de Los 8 escalones.

nicole neumann bebida.png

“Estoy de seis meses y medio ya”, reconoció Nicole Neumann hace unos días en Socios del Espectáculo, donde contó cómo lleva su embarazo, a unos meses del nacimiento del hijo que tendrá junto a Manu Urcera.

La modelo confesó que comenzó a tener algunas dificultades con el avance de su gestación y reconoció en qué momento del día se le presentan más a menudo. “Me cuesta dormir de noche, me levanto bastante al baño, por ahí me dan como calambres en las piernas y de día bien, pero es una carga extra, estoy más cansada, me agito más, no estoy a mi 100″, confesó Nicole sobre el lado B del embarazo.

Además, sostuvo que piensa seguir trabajando mientras pueda y hasta cuando el médico le indique que debe guardar reposo. “Mientras me sienta bien, voy a seguir trabajando, veremos. Cuando el médico me diga ‘basta, ya está, quédate en tu casa”, explicó la modelo sobre sus ganas de seguir al pendiente de sus actividades laborales.