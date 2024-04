La amante de Jorge Rojas contó detalles secretos de su relación y armó un nuevo escándalo

image.png

Barbie Muriel volvió a habla sobre su relación con Jorge Rojas

La supuesta amante de Jorge Rojas, reveló que incluso Verónica Ojeda, esposa del cantante, estaba al tanto de su presencia en la vida de Rojas y aparentemente no había manifestado objeciones, siempre y cuando la discreción prevaleciera en la esfera privada de la pareja.

En una entrevista exclusiva con el programa de América A la Tarde, la modelo, compartió detalles íntimos de su romance con el artista, desvelando no solo el momento crucial en el que decidió hacer pública su relación, sino también la reacción del propio Rojas ante su decisión.

Bárbara Muriel expresó: “Estoy intentando sanar mi corazón, porque el viernes pasado era una fecha muy especial para nosotros, es el aniversario de la transición de nuestro bebé, un bebe que está en el cielo. Desde que lo perdimos nunca había podido hacer el duelo. Después de eso vino una depresión muy grande”.

A su vez, agregó: “Cuando yo pierdo el embarazo, llevaba tres meses de embarazada y no lo sabía, tenía una hemorragia interna y me tuvieron que hacer una cesárea de urgencia. No estábamos buscando una familia, yo con Rojas estuve más de 20 años. Lo conocí con mi familia y después comencé el vínculo cuando tenía 17 años. Tengo vínculo con toda la familia, yo no estuve en el papel del amante”.

La relación, según cuenta Barbie, lleva más de 20 años. Sin embargo, el enojo del cantante fue cuando la modelo le expresó su necesidad de hacer pública la noticia. “Nuestra relación es hermosa, el único mal entendido que tuve con Jorge fue el jueves. Siempre fui consiente de su historia, aquí no hay ningún engañado. Todo su entorno, sus empleados, todos estaban consientes”.

Para finalizar, remarcó: “Nunca he sido la amante, es todo completamente blanqueado. Todo el mundo sabia que yo iba a hablar, quería sanar y expresarlo. Él me dijo que si hablaba se rompía el vínculo. El motivo por el cual se terminó el vínculo fue que yo necesitaba contar esto para poder sanar, si no me iba a ser imposible continuar con mi vida".