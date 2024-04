Revelan la verdad del escándalo que vivió Horacio Cabak

En primer lugar, el conductor del ciclo expresó: “Hoy voy a contarte todo sobre la escandalosa salida de Horacio Cabak de La Jaula de la Moda, hace rato que viene el tema pero ahora tengo precisiones”.

“Lo que me informan desde el canal de Constitución es que no iban a permitir que el conductor siga al frente de la conducción del ciclo porque forma parte de otro canal que es La Nación +”, contó, remitiendo a que el ex modelo se sumó al canal del histórico diario siendo conductor de +Noticias Finde que se emite los sábados y domingos de 10 a 13.

“El Trece y sus respectivas señales tienen la condición de la exclusividad y Cabak rompió eso cuando aceptó la propuesta del canal de noticias, ya eso no le gustó a las autoridades y mucho menos esta actitud que ha adoptado de que lo han echado, están muy enojados con él por sus declaraciones”, agregó Etchegoyen antes de continuar con sus datos tras la salida de Cabak de la empresa Artear.

En cuanto a la confirmación sobre la salida del presentador, Etchegoyen agregó: “Recién ahora se confirma que Horacio no será de la partida porque empezaron a armar el programa con fecha de debut para Mayo y necesitaban que él tenga exclusividad así que no podía hacer las dos cosas”.

“Históricamente nunca nadie pudo trabajar para Artear y en otra señal y esta no será la excepción me decían. ‘Él dice que lo echaron, pero nosotros queríamos que siga, él sabía perfectamente que aceptando una propuesta de otro lado no iba a continuar en el canal’ me dice textual una autoridad de Artear”, expresó sobre la polémica desatada entre Horacio Cabak y el canal donde se emitía La Jaula de la Moda.