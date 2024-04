Quién es la famosa con la que vieron chapando al ex de Zaira Nara

Según informó Matilda Blanco “los vieron a ‘los chapes’, con lengua y todo, adelante de todo el mundo, él no fue con la boina, pero ella sí fue con esa sonrisa era un chape con todo y veía cosas terribles”, dando cuenta de que pese a encontrarse en un espacio público, no dudaron en mostrarse acompañados.

Floppy Tesouro.jpg

El origen de esta sorpresiva vinculación tiene sus matices, puesto que se señaló que el empresario relativizó la seriedad de este nuevo romance ante su círculo cercano: “Dicen entre su grupo amigos que él ya la está negando y dice que todo pasó porque ‘estaba muy borracho’”, continuó Matilda con la información.

Según agregó la panelista Yanina Latorre, este encuentro podría generar tensiones entre Tesouro y Zaira, que mantenían una buena relación: “A Zaira le va a molestar, porque dice que en Ibiza, Floppy se le fue a hacer la amiga, que le chupaba las medias. Ahí Zaira le contó que le costaba viajar y dejar tanto a los chicos, y le preguntó a Floppy cómo hacía ella. La otra la aconsejaba y se le hacía la amiga. Y ahora le chapó al marido”

Cómo fue la separación de Zaira Nara de Jakob von Plessen

Cabe recordar que en octubre de 2022, Zaira Nara y Jakob von Plessen anunciaron su separación, marcando un punto de inflexión en sus vidas personales y dejando entrever una dinámica familiar compleja que buscaba el bienestar de sus hijos en común, Malaika y Viggo.

image.png

“Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar”, expresaba el comunicado posteado por la modelo.

Los rumores de crisis en la pareja se remontan al año anterior, más precisamente cuando estalló lo que muchos denominaron “Wandagate”, el escándalo por el que su hermana mayor había señalado a laa China Suárez como tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi. En ese entonces, había trascendido que el austríaco habría sido quien encubrió a Icardi para que el jugador pudiera concretar un encuentro con la actriz, mientras las hermanas Nara disfrutaban de La Semana de la Moda en Milán. Y se dijo que la modelo se había enfurecido tanto con él que, siguiendo los pasos de la empresaria en aquel entonces, estaba dispuesta a separarse ella también.

“No, estamos bárbaro y no quiero involucrarme en el tema porque si bien es un tema que me involucra porque es de mi familia, no soy protagonista, no quiero hacerme cargo, ni decir nada de algo que no tengo nada que ver”, había dicho en ese entonces Zaira en diálogo con Intrusos. Lo cierto es que, tras esos rumores, Zaira y Jakob volvieron a mostrase juntos en las redes.

Sin embargo, en marzo ella había reconocido ciertos problemas con el guía de safari. “Nos cuenta mucho compatibilizar su laburo con el mío. No te doy a decir ‘estamos atravesando nuestro mejor momento’, pero nada que salir a anunciar o declarar. También hay un tiempo para cada cosa. No estoy diciendo que estoy separada, pero tampoco sé si lo diría a los gritos”, había dicho en una entrevista con Socios del Espectáculo.