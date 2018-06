Cumplía años y ladrones lo mataron a tiros

Ronaldo Luis Angrehs había tenido un día de festejos, cumplía 59 años y todo era saludos y visitas. Cuando su amigo marplatense, radicado en Ramos Mejía, Norberto Lorenzo (61), tocó el timbre de su casa en calle Cerrito al 1200, de esa zona de La Matanza, Angrehs jamás se imaginó que en ese abrazo estaría el último instante de su vida. Tres ladrones los sorprendieron y los obligaron a meterse en la casa. Según las primeras hipótesis de los investigadores, Angrehs y Lorenzo habrían intentado defenderse.

El dueño de casa recibió un tiro fatal y murió a los pocos minutos, mientras que su amigo también resultó herido de bala en una pierna y fue trasladado al policlínico San Justo, donde se encuentra internado fuera de peligro. Ambos se dedicaban a la venta de productos químicos (plaguicidas y fertilizantes) y compartían una pasión de muchísimos años, el tang soo do, un arte marcial de origen coreano que Angrehs había introducido en Argentina a finales de los años 90. Angrehs era maestro 4° dan de tang soo do y había creado la filial argentina de la academia World Tang Soo Do Association, con una gran cantidad de alumnos y, como plus, un sinfín de actividades comprometidas con problemáticas sociales. Además, era el director regional de esa actividad.

En tanto, los investigadores realizaban los peritajes correspondientes en la escena del crimen en busca de rastros o huellas de los homicidas. Además, procuraban encontrar cámaras de seguridad que hayan captado el momento del ingreso y de la huida de los delincuentes. El hecho es investigado por el fiscal Carlos Arribas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios de La Matanza.

“Lo mataron por nada”, dijo con dolor una vecina. Los vecinos de la zona ya habían convocado a una movilización para el próximo 9 de julio a las 12 en avenida de Mayo y Rivadavia para exigir “seguridad”. Esa movida se reactivó con este nuevo hecho.

Fugados: Los asesinos escaparon. Ahora analizan todas las cámaras de seguridad.

Alumnos despidieron a un profesor que ayudaba a los pobres

“Yo comencé tang soo do cuando tenía 13 años. También estudié aikido y yudo. Mis estudiantes también hacen tareas benéficas, reúnen fondos para dar comida y ropa a los pobres”, comentaba Angrehs en una entrevista que la página oficial de la World Tang Soo Do Association le hacía allá por 2001. Con apenas poner su apellido en una búsqueda en las redes sociales alcanza para tomar dimensión de lo reconocido que era en su actividad y del respeto y cariño de su gente. Después de su asesinato, en las redes sociales se volcaron los mensajes del dolor. “No tengo palabras para expresar mi pesar por la súbita partida del Maestro Angrehs de Argentina. Batido por ladrones cobardes. Hermano, hasta siempre. Te llevaré siempre en mi corazón. TANG SOO!”, puso Luis, uno de sus alumnos, en su muro de Facebook. Hubo muchos alumnos que se mostraron consternados.