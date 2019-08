Da pelea en tres carreras: el TC, la universidad y el Concejo

Mientras hace campaña por los barrios y repasa los apuntes de Derecho, se prepara para la próxima fecha del Turismo Carretera, en San Juan.

Acostumbrado a los flashes de chico, para él, Gaido es simplemente Mariano y Gutiérrez es Omar. También trata con confianza a Pechi, con quien estuvo a punto de ingresar a la política hace cuatro años. Hoy encabeza una de las 16 colectoras del MPN, en la que todos los candidatos son deportistas que recién ingresan a la militancia.

Noto como que hay dos ciudades: una sería el centro y otra los barrios, donde no se han hecho tantas obras”.

- ¿Cómo surgió la idea de ir como candidato a concejal?

Me gusta la política y por ahí, gracias al automovilismo, he tenido contacto con muchas personas de la política que se acercan en las carreras a saludarme. Me convocaron para ver si me interesaba esta alternativa y lo hablé con Mariano, después con Omar y en una reunión que tuvimos los tres me comentaron las cosas buenas y malas. Me pareció una linda oportunidad para llevar adelante muchas cosas en las que uno tiene una idea y se hacen más posibles de realizar involucrándose en la política.

-¿Fue fácil la decisión?

Me tomé mis días para pensarlo porque tengo otra actividad profesional y estoy a punto de terminar la carrera de Abogacía. Rindo el último final el jueves antes de la elección. Creo que en la política se pueden hacer muchas cosas con un fin altruista, ayudar a mucha gente, pero tenía que organizarme. Consideré que era una linda oportunidad estar junto a Mariano y me sentía representado con el proyecto que están llevando a cabo en la provincia y lo pueden llevar a cabo de la misma forma en el municipio.

-¿Por qué una colectora solo de deportistas?

En la lista está segunda Lorena Briceño, tercero Franco Balboa y muchos chicos del deporte. Cada uno tiene su mirada, pero el deporte nos genera los mismos valores de esfuerzo, sacrificio, trabajo en equipo. Con ellos me siento súper cómodo.

colectora-deportes-4.jpg

-Pero la tarea de un concejal va más allá del deporte…

Obviamente, vemos todas las problemáticas. No es que, al ser todos deportistas, nos basamos solamente en deporte. Lo que creo es que, al ser toda gente nueva, estamos aprendiendo. Para todos es la primera vez que nos postulamos. Es una forma de hacer política fresca, nueva, con iniciativa.

¿La colectora apunta al voto joven?

Viendo la lista, se pueden sentir más representados los jóvenes, pero la idea es representar a todos.

-Estuviste cerca de ser candidato de Quiroga en las elecciones de 2015 y ahora vas con el MPN, que es su principal opositor. ¿Qué pasó?

Lo que me identifica, si bien acá estoy integrando el FRIN, es llevar el lineamiento de Omar y Mariano, que han demostrado hace muchos años que defienden los intereses de Neuquén. Quieras o no, hay una situación en el país compleja y la provincia sigue creciendo, sigue generando alternativas, que es la mirada que tengo como neuquino. En su momento, me habían ofrecido la candidatura a diputado provincial; tuve algunas reuniones, pero consideraba que estaba en otro momento de mi actividad profesional, tenía cuatro años menos y no estaba formado para realizar esta actividad de la mejor manera.

-¿Tenés coincidencias con Pechi o estás distanciado?

Recibí su ofrecimiento en su momento para ser candidato a diputado. Lo que siento es que hay que trabajar para la ciudad completa. Pechi ha gestionado y hecho muchas cosas buenas, lo que falta es seguir trabajando en los barrios, porque noto como que hay dos ciudades: una sería el centro y otra los barrios, donde no se han hecho tantas obras.

colectora-deportes.jpg

-¿Pensaste ya algún proyecto para el Concejo?

Sí, por supuesto, tenemos varios. Uno es mejorar la participación ciudadana al momento de tomar decisiones en el Municipio y determinar las obras a realizar, por ejemplo, a través de la modernización del Estado, que pueden ser aplicaciones o páginas web para que los vecinos puedan opinar y se hagan las obras que realmente necesita cada barrio y no lo que decida el intendente.

- ¿El FRIN tiene algún planteo distinto al de Gaido o solo busca abarcar un sector del voto al MPN?

Nuestro planteo es defender a los ciudadanos ante todo y la participación, modernización, tecnología, inclusión social, el desarrollo de los barrios. A los jóvenes de mi edad les ocurre que empiezan a trabajar y se vuelve prácticamente imposible comprar un departamento o un terreno. Así que es gestionar desde el Deliberante algún proyecto, que Mariano incluso lo tiene en carpeta, para hacer loteos con servicios y que sean más accesibles a todos los chicos para su primera vivienda.

-¿Qué vas a hacer si tu tarea de concejal se superpone con el automovilismo?

Si no se pueden realizar las dos actividades… Uno está representando a mucha gente que te vota, que confía en vos y tiene la esperanza de que puedas generar una mejora en su calidad de vida; así que tendré que priorizar el trabajo de concejal. Puede llegar a ocurrir y, llegado el momento, tomaré la resolución que corresponda.

