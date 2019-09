De la mano del shale gas, Neuquén aumentó sus exportaciones

Los envíos al exterior del gas de Vaca Muerta significaron el crecimiento más importante.

Hace menos de un año, Argentina volvió a realizar exportaciones de gas natural después de once años. En apenas nueve meses, el gas de Vaca Muerta que pasó por la cordillera hacia el país vecino alcanzó un volumen acumulado de más de 12.000 millones de metros cúbicos.

En importancia, siguieron las frutas frescas, mayoritariamente peras y manzanas, con 11% del total exportado -pero mostrando una caída de 25% en relación con el mismo semestre del año pasado-. Los principales destinos fueron Chile y los países que integran los bloques económicos del Mercosur, NAFTA y Unión Europea.

En una comparativa con el resto de los distritos de la Patagonia, Chubut y Santa Cruz lideran el ranking en exportaciones en millones de dólares: u$s 1399 millones y u$s 1169 millones respectivamente. Chubut tiene un fuerte perfil exportador de petróleo y Santa Cruz le suma al crudo sus yacimientos mineros, desde los que también hace envíos al exterior.

Río Negro, con el impulso de su tradicional fruticultura, reportó por u$s 248 millones. Sin embargo, esa cifra representa una caída del 19% al comparar el primer semestre del 2019 con el mismo período del año pasado. Tierra del Fuego creció 30,7%, con sus apenas u$s 149 millones, con petróleo y pescado.

--> Un aporte regional de u$s 3157 millones

La región pampeana lideró las exportaciones de Argentina con u$s 23.237 millones en el primer semestre de este año, con el 75,6% de los envíos al exterior con una notable influencia del sector agroganadero y la soja.

En segundo lugar se ubicó la Patagonia con u$s 3157 millones, el 10,3% del total nacional, gracias al petróleo, el gas (ver nota en esta misma página) y la minería.

En el detalle por provincia para esta zona del país: Chubut lideró con u$s 1399 millones, Santa Cruz le siguió con u$s 1169 millones, después Río Negro con u$s 248 millones, recién ahí ingresa Neuquén con u$s 193 millones subiendo al cuarto lugar luego de varios años de estar última en el ranking, y Tierra del Fuego queda atrás con un aporte de u$s 149 millones.

La región de Cuyo sumó u$s 1628 millones. La cifra representa el 5,3% de las exportaciones totales del país. En tanto que el Noreste (NEA) aportó u$s 579 millones.

Según el informe del organismo nacional, las mercaderías de origen extranjero y plataforma continental sumaron, entre ambos orígenes, u$s 312 millones durante el primer semestre de 2019, apenas el 1% del total nacional.