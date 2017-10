De robos y sensaciones

Estos no son los únicos hechos que ocurrieron, sino los que trascendieron porque obviamente a la Policía y al Gobierno no les conviene que estos delitos tomen estado público. En el imaginario de las autoridades, estos sucesos alimentan la sensación de inseguridad que según su propio sondeo es elevada, aunque prefieren que esos números no trasciendan al igual que la mirada que la gente tiene de la Policía.

Lo cierto es que el pueblo no vive los robos como si sólo fueran la tapa del diario o el comentario de la radio, sino que lo vive como una realidad que los afecta de verdad y no sólo como una sensación.

Es una realidad que la Policía tiene en la mira a cinco bandas criminales que se dedican a boquetes y robos violentos.

Por eso cuando los funcionarios se esfuerzan por querer tapar el sol con las manos y reducir todo al mundillo de las sensaciones, es la propia realidad, que no anda en busca de votos, la que los golpea tarde o temprano. En vez de esconder, hay que visibilizar y mantener en alerta a las personas para que identifiquen los peligros. Además, hay que generar una política de seguridad transversal en la que la Policía sea un eslabón más y no el hacedor y responsable de todo.

