Defensores piden la absolución para siete represores

Ovalle sostuvo que las pruebas presentadas por el fiscal federal Miguel Palazzani, quien había solicitado penas de 10 a 17 años de prisión para los imputados, no fueron suficientes “para considerarlos responsables” de los hechos que se juzgan. Dijo que para acusar la fiscalía “utilizó testimonios que nada tienen que ver con los hechos” que estuvieron discutiendo y que “ni siquiera una de las víctimas (Félix Oga) mencionó a los imputados”.

El abogado asiste al ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada, Oscar Reinhold; a los miembros del Destacamento de Inteligencia 182, Jorge Molina Ezcurra, Adolfo San Martín y Jorge Di Pasquale y al ex interventor militar de la Comisaría Cuarta de Cipolletti, Gustavo Vitón. En relación con Reinhold, señaló que hay “una persecución perversa”. Labat solicitó la absolución para el ex subjefe de la Delegación de la Policía Federal de Neuquén, Jorge Alberto Soza, y para el ex jefe de la Comisaría Cuarta de Cipolletti, Antonio Camarelli.