Del Potro sigue de levante

“Él nunca dejó de chatear con las mujeres que conocía desde antes de Jimena. Tengo el nombre de una mujer, que no lo voy a contar porque no es una persona conocida, no es del medio. Es una chica joven que está súper enamorada de él, y que él nunca dejó de verla ni hablar con ella”, lanzó Yanina.

Como si fuera poco, Mariana Brey agregó que tenía conocimiento de otra mujer que también tenía una relación muy cercana a la “Torre de Tandil”. “Conozco una chica también que hoy se puso de novia con otro chico, pero hasta diciembre del año se seguía viéndose con Del Potro. De hecho, el año pasado él jugó afuera y esta chica estuvo presente”.

Aparentemente, Jimena se enteró de los affaires que tenía Delpo, lo que terminó detonando su crisis. “Jimena empezó a sospechar en enero, cuando él se fue a jugar afuera y ella empezó su gira. Las cosas empezaron a andar mal pero trataron de recomponerlo”, reveló la esposa de Diego Latorre.

Incluso, la panelista declaró que la “gran crisis” estaría relacionada al hijo de la artista, Momo, a quien tuvo junto al ex futbolista Daniel Osvaldo. “Delpo le contaba a esta chica los problemas de pareja que tenía con Jimena. Le dijo que estaban en crisis también por el hijo... Juan es un chico soltero, que está para otra cosa. Cuando viene la paternidad, al principio le divierte, pero cuando pasó la calentura del primer momento, decís ‘mejor me quedo en casa’”, tiró la rubia.

Por el momento, ninguno de los protagonistas desmintió la crisis y mucho menos confirmaron seguir en pareja. Es más, la actriz, cuando participó del Carnaval de Dolores, prefirió no hablar del tema.

No le importa nada

Barón ha sido blanco de numerosas críticas en los últimos días y decidió hacer un video para demostrar cómo repercuten en ella. “Esta es una pequeña lista de lo que están diciendo hace unos diez días. Que soy puta; que soy lesbiana; que soy una atorranta; que estoy demasiado flaca; que me operé; que me saqué; que me puse; que soy fea; que era más linda antes; que decepcioné; que me separé; que volví; que me lo merezco; que soy cornuda...”, comienza diciendo en el video. Acto seguido, Jimena hace un bollo con el papel y se lo lleva hacia la cola. “Ahora, ya con la lista en el medio del or..., les mando un beso muy grande y espero de verdad que sean felices”, finalizó la actriz.