Denuncia y misterio

No pasó nada: “No hay nada que aclarar, estoy de vacaciones en familia”, dijo Rojas.

En simultáneo, la cuenta de Instagram de Luciano Castro también tuvo una actividad sospechosa. Apareció una conversación privada entre el usuario del actor y una mujer, que le pide pruebas de que sea realmente él. “Decime qué querés”, le contesta el supuesto Castro.

Posteo dudoso: “Psicópata, violento y drogadicto. Tengo testigos”, fue el mensaje del escándalo.

Más tarde, Rojas le puso fin al revuelo, que se convirtió en tendencia en Twitter, al asegurar que se trató de un hackeo. “Gracias a todas las personas que se están preocupando, me explota el teléfono. No suelo estar despierta a esta hora, pero tanto a Luciano como a mí nos hackearon las cuentas”, sostuvo.

Furia y silencio

Después de que Luciano Castro tomara la decisión de dar de baja su cuenta de Instagram @castrolucianook, su pareja estalló ante los insistentes llamados de la prensa. “A todos los productores y periodistas que nos están llamando les quiero decir que estoy de vacaciones en familia y me parece una estupidez y hasta injusto tener que invertir de nuestro tiempo en hablar de alguien que nos hackeó. No denuncié a nadie, por eso no hay nada que aclarar”, escribió en la red.