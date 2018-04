Denuncian persecución a un dirigente

El dirigente fue allanado en el marco de una causa contra Sebastián Romero, el militante conocido como el “hombre mortero” cuya foto con un palo y una bomba de estruendo dio vuelta las redes sociales durante las protestas a finales del año pasado contra el gobierno de Mauricio Macri.

Sostuvo que el accionar de las fuerzas de seguridad en su casa convierte el hecho en una persecución a dirigentes políticos.

“Quieren poner un freno a los que levantan la voz denunciando a los verdaderos ladrones de este plan de ajuste”, dijo ayer Romero en conferencia de prensa.

El dirigente reiteró que con Sebastián Romero comparten el apellido pero no tienen ningún parentesco, además de ser compañeros del PSTU. “Denunciamos persecución a través de Romero a la organización y a través de esta al conjunto de luchadores y luchadoras de la provincia de Neuquén”, señaló el dirigente neuquino respaldado por los ceramistas, ATEN Capital y ex trabajadores de MAM.

El allanamiento se llevó adelante en la vecina ciudad ya que fue en el lugar donde impactó la dirección IP en la cual se posteó una carta que Romero difundió a través de la red social Facebook, según indicó la agencia Noticias Argentinas.

El docente sostuvo que a raíz de su detención estuvo cuatro horas incomunicado.

“Salía de mi casa para el plan de lucha que venimos realizando con ATEN, fui abordado por siete agentes de la Policía Federal y de Interpol, al grito de alto. Me detuvieron con armas, me cachearon y me sacaron lo que tenía encima y el celular”, dijo Demián Romero, docente neuquino y militante social del PSTU

