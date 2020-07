Denuncian que hay 16 escuelas del norte neuquino con problemas

De la veintena de escuelas que se ubican en el departamento Minas, en el norte neuquino , 16 no podrían iniciar las clases si se levanta la cuarentena porque no tienen falta calefacción ni agua caliente, además de otros problemas edilicios.

Carlos Perié, director de la Escuela N° 47 de Cayanta, denunció que las escuelas "no cuentan con conectividad para el trabajo de estudiantes y docentes, y tienen problemas edilicios de años". Y aseguró en declaraciones a LU5 que "no estamos en condiciones de retomar las clases, y no por el problema epidemiológico por el coronavirus, sino por cuestiones edilicias".