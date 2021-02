Denunció a un ex comisario por amenazarlo de muerte por un terreno

Un vecino de Villa La Angostura denunció a un ex comisario neuquino por amenazas con un arma de fuego en medio de una disputa por un terreno , que según afirma es parte de la herencia de su padre. La víctima sostuvo que el denunciado, quien ya posee un lote, rompió el cerco lindante.

Así, “se hicieron los trabajos con un agrimensor, y recién después de 6 años pudimos empezar con la mensura, pero ya no con el proyecto que tenía mi padre, porque una de estas personas a las que le había vendido, no respetó la idea original, así que se transformó en un barrio común”, explicó Antriao, sobre el barrio que hoy lleva el nombre de Epulafquen.

Fue así que se realizaron los trámites de rigor ante las autoridades correspondientes y en la actualidad ya hay 12 acreedores, entre ellos el denunciado. “Queda un lote, que ya tenemos un comprador, pero con problemas con este hombre, aún no podemos vender”, expresó la víctima. Es que, de acuerdo a lo relatado, en diciembre cercaron el predio que queda a la venta y que está ubicado lindante al del ex comisario.

Incluso destacó que cada loteo de los acreedores son de grandes dimensiones. “El terreno que tiene este hombre es de 1600 metros cuadrados, tal como se determinó en una sentencia”, sostuvo Antriao.

image.png

“El 8 de diciembre fuimos a cercar el lote, que estamos negociando con una persona, y de madrugada los vecinos me avisaron que este hombre había mandado a romper el cerco. Hice la respectiva denuncia y volví a cercar el lugar”, detalló el hombre sobre lo sucedido en diciembre, cuando lo denunció por primera vez.

Así permaneció cercado hasta que el último 7 de febrero “había roto nuevamente el cerco”. “Me acerqué al lugar y este hombre se acercó en una camioneta S10 manipulando un arma. Le dije a mi señora que tenga cuidado que cargaba un arma, yo estaba con ella y mi nena”, comenzó el relato sobre lo sucedido este mes, que suscitó su segunda denuncia.

“Esta persona sacó el arma, me apuntó y me dijo 'A vos te voy a matar', por lo que me alejé un poco y traté de esconderme detrás de mi auto”, resaltó Antriao en relación a las amenazas de muerte que recibió y por las cuales, ya se dio intervención a la fiscalía local.

Respecto al hombre, indicó que es un ex comisario de la fuerza neuquina que le compró el terreno a su padre en el año 1997 cuando aún estaba vivo. “Esta persona siempre nos ha complicado la vida. Se cree con algún tipo de poder como es comisario retirado. Sacar el arma y dispararte. Esta persona ensucia a la fuerza de la policía”, destacó y ahora espera que la Justicia haga algo respecto de la situación, porque teme que pueda llegar a pasarle algo más grave.